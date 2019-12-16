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16 декабря 2019, понедельник, 18:24 296
Экономика 2019-12-16T19:15:02+02:00
Українські Новини
НБУ продолжает укреплять гривну: курс валют на 17 декабря

НБУ продолжает укреплять гривну: курс валют на 17 декабря

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара
Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 декабря, на 0,76 коп. до 23,4904 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 16 декабря, на 6,53 коп. до 23,4980 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3138,8087
100 долларов США 2349,0376
100 швейцарских франков 2390,4294
1000 иен 214,6624
10 российских рублей 3,7424
100 евро 2618,2373

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 8 коп. в понедельник снизился на 1 коп. до 23,50 UAH/USD.

Также в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 13 декабря на 2,20 коп. до 23,6094 UAH/USD, курс покупки понизился на 3,97 коп. до 23,3030 UAH/USD.

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Скриншот: youtube/ScienceAlertVideos
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