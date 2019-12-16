Львята из Бердянского зоопарка прибыли в заповедник ЮАР

Бердянский зоопарк "Сафари" (Запорожская область) передал 5 львят в расположенный в Южно-Африканской республике (ЮАР) заповедник.

Об этом говорится в сообщении на странице зоопарка в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, годовалые тигрята (4 самки и 1 самец) с кличками "Рыжая", "Буба", "Красавица", "Белла" и "Хич" отправлены в заповедник в Йоханнесбурге.

"4 львицы и один лев это уже сформированный прайд из двух семей. К их приезду уже подготовлена специальная территория размером 2 га. Здесь не будет клеток и условия максимально наближены к естественным", - сообщает зоопарк.

Сейчас животные уже прибыли в зоопарк и размещены.

"Наши львята благополучно прибыли в южноафриканский заповедник, о чем поделился на своей странице создатель заповедника, он же посол ЮАР в Украине. Данную новость обсуждает весь мир. Гордимся", - сообщает зоопарк в соцсети.

Львы из Бердянского зоопарка. Фото: Фейсбук/Бердянский зоопарк

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