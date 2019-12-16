подписаться на рассылку
23.3 23.6
25.85 26.4
˟
16 декабря 2019, понедельник, 15:55 415
Общество 2019-12-16T16:30:01+02:00
Українські Новини
Львята из Бердянского зоопарка прибыли в заповедник ЮАР

Львята из Бердянского зоопарка прибыли в заповедник ЮАР

Анна Рудык
Животные, зоопарки, Львы, ЮАР
Львы из Бердянского зоопарка. Фото: Фейсбук/Бердянский зоопарк
Львы из Бердянского зоопарка. Фото: Фейсбук/Бердянский зоопарк

Бердянский зоопарк "Сафари" (Запорожская область) передал 5 львят в расположенный в Южно-Африканской республике (ЮАР) заповедник.

Об этом говорится в сообщении на странице зоопарка в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, годовалые тигрята (4 самки и 1 самец) с кличками "Рыжая", "Буба", "Красавица", "Белла" и "Хич" отправлены в заповедник в Йоханнесбурге.

"4 львицы и один лев это уже сформированный прайд из двух семей. К их приезду уже подготовлена специальная территория размером 2 га. Здесь не будет клеток и условия максимально наближены к естественным", - сообщает зоопарк.

Сейчас животные уже прибыли в зоопарк и размещены.

"Наши львята благополучно прибыли в южноафриканский заповедник, о чем поделился на своей странице создатель заповедника, он же посол ЮАР в Украине. Данную новость обсуждает весь мир. Гордимся", - сообщает зоопарк в соцсети.

Львы из Бердянского зоопарка. Фото: Фейсбук/Бердянский зоопаркЛьвы из Бердянского зоопарка. Фото: Фейсбук/Бердянский зоопарк

Как сообщали Українськi Новини, одесский зоопарк купил краснокнижное животное за 100 тысяч гривен.

Также Одесский зоопарк договорился с винницким об обмене животными, среди которых были 2 филина, муфлон, лань и шотландский пони

Больше новостей о: Животные зоопарки Львы ЮАР

Архив
Новости
Безработица в Украине резко начала расти: на одну вакансию претендуют уже четыре человека 16:34
Ирина Федишин. Фото: facebook.com/iryna.fedyshyn
Певица Ирина Федишин попала в ДТП 16:20
На Tesla, Apple и Microsoft подали в суд и обвиняют в гибели детей в шахтах Конго 16:17
Счетная палата засекретила положительный отчет о расходовании бюджетных средств НАБУ, - журналист 16:11
Львы из Бердянского зоопарка. Фото: Фейсбук/Бердянский зоопарк
Львята из Бердянского зоопарка прибыли в заповедник ЮАР 15:55
больше новостей
Сотрудники СБУ изъяли камеры с места убийства Шеремета и вернули без информации, - Портнов 11:36
Новый год-2020: каким Знакам восточного гороскопа повезет 22:00
Порошенко выплатил Портнову 3500 гривен за ложь о госизмене 20:17
Во Франции уже 10 дней не прекращаются забастовки против реформы пенсионной системы 21:42
Туман в Запорожье: 2 авиарейса отменили и один задержали 11:11
больше новостей
Сотрудники СБУ изъяли камеры с места убийства Шеремета и вернули без информации, - Портнов 11:36
Порошенко выплатил Портнову 3500 гривен за ложь о госизмене 20:17
После Кравцова в "Укрзализныце" останется только куча металлолома и никакой перспективы, - нардеп Скичко 17:29
Зеленский на встрече в
Телеканал "Россия 1" опубликовал "интервью" с Зеленским 17:52
Зеленский пришел на выступление "Квартала", где ему спели песню про отсутствие посадок 23:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok