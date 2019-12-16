В Uber водители будут делать "селфи" для защиты персональных данных

Служба такси Uber ввела новую функцию в Украине, связанную с проверкой идентификации для всех водителей и курьеров под названием Real Time ID Check (Проверка идентификации в режиме реального времени) в виде "селфи" перед поездкой. Об этом передает издание "ITC".

В частности, такая стратегия связана с тем, что компания хочет быть уверенной, что водители и курьеры на платформе являются именно теми, за кого себя выдают, и отвечают учетной записи, зарегистрированной на платформе. Также, данная функция защитит личные данные и учетные записи водителя и курьера от взлома.

Как это работает:

Водителей и курьеров будут периодически просить съехать в безопасное место и сделать селфи, чтобы убедиться, что их фото совпадает с профилем владельца учетной записи. Этот запрос может прийти в любое время, при входе в систему или между поездками и доставками.

Если изображения не совпадают или не выполняется проверка, учетная запись будет заблокирована и проведено дальнейшее расследование.

Несмотря на то, что проверки будут проводиться случайным образом, они будут инициированы автоматически, если пользователь сообщит о подозрении несоответствия между изображениями.

Чтобы защитить личные данные пользователей, водителям и курьерам будет предоставлена возможность выбрать или автоматическую проверку с использованием биометрической технологии, или проверку вручную с помощью агента поддержки Uber.

Как сообщали Українські Новини, ранее администрация компании Uber аннонсировала статистику, согласно которой около полтысячи клиентов Uber подверглись насилию со стороны сотрудников в США за 2 года.

Также сообщалось о том, что пользователям Uber теперь доступен вертолет.