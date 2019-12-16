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  • В Über водії будуть робити "селфі" для захисту персональних даних
16 грудня 2019, понеділок, 15:48 32
Світ 2019-12-16T17:45:03+02:00
Українські Новини
В Über водії будуть робити "селфі" для захисту персональних даних

В Über водії будуть робити "селфі" для захисту персональних даних

Елизавета Кесельман
Uber, UberEats, служба таксі

Служба таксі Über ввела нову функцію в Україні, пов'язану з перевіркою ідентифікації для всіх водіїв і кур'єрів під назвою Real Time ID Check (Перевірка ідентифікації в режимі реального часу) у вигляді "селфі" перед поїздкою. Про це передає видання "ITC".

Зокрема, така стратегія пов'язана з тим, що компанія хоче бути впевненою, що водії і кур'єри на платформі є саме тими, за кого себе видають, і відповідають обліковому запису, зареєстрованому на платформі. Також, дана функція захистить особисті дані та облікові записи водія і кур'єра від злому.

Як це працює:

  • Водіїв і кур'єрів будуть періодично просити з'їхати в безпечне місце і зробити селфі, щоб переконатися, що їх фото збігається з профілем власника облікового запису. Цей запит може прийти в будь-який час, при вході в систему або між поїздками і доставками.
  • Якщо зображення не збігаються або не виконується перевірка, обліковий запис буде заблоковано і проведено подальше розслідування.
  • Незважаючи на те, що перевірки будуть проводитися випадковим чином, вони будуть ініційовані автоматично, якщо користувач повідомить про підозру невідповідності між зображеннями.
  • Щоб захистити особисті дані користувачів, водіям і кур'єрам буде надана можливість вибрати або автоматичну перевірку з використанням біометричної технології, або перевірку вручну з допомогою агента підтримки Über.

Як повідомляли Українські Новини, раніше адміністрація компанії Über анонсувала статистику, згідно з якою близько півтисячі клієнтів Über піддалися насильству з боку співробітників в США за 2 роки.

Також повідомлялося про те, що користувачам Über тепер доступний вертоліт.

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