Около полтысячи клиентов Uber подверглись насилию со стороны сотрудников: впервые опубликован отчет о безопасности

Компания Uber является одной из самых популярных служб такси, сервис которой недавно расширил свои диапазоны, запустив новую ветвь приложения для людей, работающих в сфере обслуживания. На днях администрация опубликовала отчет на 84 страницы, где были проанализированы критические случаи, происходившие с клиентами и работниками компании в США напротяжении 2017-2018 годов. Об этом передает Медуза.

Отмечается, что за два года компания получила 5981 сообщение о сексуальных домогательствах (в среднем восемь сообщений в день). Среди них — 464 заявления об изнасиловании и 587 заявлений о попытке изнасилования. В отчете Uber сказано, что изнасилования происходили в одном случае из пяти миллионов поездок, а попытки изнасилования — в одном случае из четырех миллионов поездок.

В исследовании Uber отмечается, что изнасилованиям подвергались как клиенты компании, так и водители. Примерно в 92% случаев жертвами были клиенты или ехавшие с ними люди, а примерно в 7% случаев — водители. Чаще всего жертвами становились женщины (89%), еще около 8% — мужчины, а менее 1% были «определены как гендерные меньшинства», сказано в отчете.

Чаще всего (три тысячи случаев) Uber получал сообщения о прикосновениях ко рту, груди, ягодицам или гениталиям. Также были сообщения о попытках поцеловать, лизнуть или укусить перечисленные части тела (766 случаев). Еще примерно в 1164 случаях речь шла о других частях тела — например, руках или ногах.

Всего за 2017-2018 год водители Uber совершили 2,3 миллиарда поездок в США. В результате дорожных аварий погибли 107 человек. Еще 17 человек умерли из-за нападений.

В компании подчеркнули, что более 99,9% всех поездок закончились благополучно.

Как сообщали Українські Новини, ранее компания Uber запустила в тестовом режиме доставку еды с помощью Дронов.

Также Брюссельский суд по коммерческим вопросам признал незаконными услуги сервиса заказа такси Uber.