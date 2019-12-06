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  • Около полтысячи клиентов Uber подверглись насилию со стороны сотрудников: впервые опубликован отчет о безопасности
06 декабря 2019, пятница, 17:58 351
Америка 2019-12-06T18:00:01+02:00
Українські Новини
Около полтысячи клиентов Uber подверглись насилию со стороны сотрудников: впервые опубликован отчет о безопасн

Около полтысячи клиентов Uber подверглись насилию со стороны сотрудников: впервые опубликован отчет о безопасности

Елизавета Кесельман
Служба такси, Uber, Такси, США, Насилие, статистика преступлений

Компания Uber является одной из самых популярных служб такси, сервис которой недавно расширил свои диапазоны, запустив новую ветвь приложения для людей, работающих в сфере обслуживания. На днях администрация опубликовала отчет на 84 страницы, где были проанализированы критические случаи, происходившие с клиентами и работниками компании в США напротяжении 2017-2018 годов. Об этом передает Медуза.

Отмечается, что за два года компания получила 5981 сообщение о сексуальных домогательствах (в среднем восемь сообщений в день). Среди них — 464 заявления об изнасиловании и 587 заявлений о попытке изнасилования. В отчете Uber сказано, что изнасилования происходили в одном случае из пяти миллионов поездок, а попытки изнасилования — в одном случае из четырех миллионов поездок.

В исследовании Uber отмечается, что изнасилованиям подвергались как клиенты компании, так и водители. Примерно в 92% случаев жертвами были клиенты или ехавшие с ними люди, а примерно в 7% случаев — водители. Чаще всего жертвами становились женщины (89%), еще около 8% — мужчины, а менее 1% были «определены как гендерные меньшинства», сказано в отчете.

Чаще всего (три тысячи случаев) Uber получал сообщения о прикосновениях ко рту, груди, ягодицам или гениталиям. Также были сообщения о попытках поцеловать, лизнуть или укусить перечисленные части тела (766 случаев). Еще примерно в 1164 случаях речь шла о других частях тела — например, руках или ногах.

Всего за 2017-2018 год водители Uber совершили 2,3 миллиарда поездок в США. В результате дорожных аварий погибли 107 человек. Еще 17 человек умерли из-за нападений.

В компании подчеркнули, что более 99,9% всех поездок закончились благополучно.

Как сообщали Українські Новини, ранее компания Uber запустила в тестовом режиме доставку еды с помощью Дронов.

Также Брюссельский суд по коммерческим вопросам признал незаконными услуги сервиса заказа такси Uber.

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