По-богатому: пользователям Uber теперь доступен вертолет

Чтобы быстрее добраться в нужное место американские пользователи Uber вместо обычного такси смогут воспользоватся вертолетом. Об этом сообщает Reuters.

После того как в Uber запустили приложение для рабочего персонала, в компании предложили новую услугу - аэротакси. Новый способ доставки клиентов компания введет с 7 октября, хотя услугу Uber Copter начали тестировать еще в июне на клиентах с высоким статусом. На первых порах пассажирам предлагается только один маршрут - Нижний Манхэттен - аэропорт Джона Кеннеди. Это расстояние на вертолете можно преодолеть за 8 минут, в то время как на общественном транспорте поездка занимает около часа, а на машине - до двух часов. В дальнейшем компания хочет добавить новые маршруты, поскольку там уверенны, что спрос на аэротакси, стоимость которого составляет 200 долларов, будет большим. "Это отличная возможность предоставить ценную услугу нашим клиентам, ведь они смогут добраться туда быстрее, чем когда-либо", – сказал представитель компании Эрик Элиссон.

Также сообщается, что Uber развивает и новые технологии - на 2023 год запланирован запуск сервиса дешевого и экологичного электроаэротакси в Лос-Анджелесе, Далласе и Мельбурне.

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Как сообщали Українські новини, глава Uber ожидает коммерциализацию дронов-такси уже через 5-10 лет, а компания AirSpaceX показала летающее электрическое такси.