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16 декабря 2019, понедельник, 21:00 405 Карта
Общество 2019-12-16T21:45:02+02:00
Українські Новини
Туман накроет Украину и потеплеет до +16: прогноз погоды на вторник

Туман накроет Украину и потеплеет до +16: прогноз погоды на вторник

Надежда Комендантова
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17 декабря в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3 градуса, днем +8…+10 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, в Прикарпатье ночью и утром местами туман, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+6 градусов, днем +9…+16 градусов. В Карпатах без существенных осадков, местами порывы ветра 15-20 м/с, температура ночью +1…+6 градусов, днем +5…+10 градусов. На курортах Карпатского региона без осадков, ночью и утром местами туман, температура воздуха в Моршине ночью +3…+5 градусов, днем +14…+16 градусов; в Трускавце ночью +4…+6 градусов, днем +14…+16 градусов; в Сваляве ночью +4…+6 градусов, днем +11…+13 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+5 градусов, днем +3…+12 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+4 градуса, днем +4…+10 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+5 градусов, днем +3…+8 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+7 градусов, днем +6…+12 градусов. В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +7…+12 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +3…+5 градусов, днем +9…+11 градусов.

согласно прогнозам синоптиков наступающая зима будет с рекордными морозами, снегопадами, но в целом довольно теплой. 

Тем временем, синоптики дали прогноз погоды на всю зиму с лютыми морозами до -23 и рекордными снегопадами.

Также в Украину пришли антициклон Sarena и атмосферный фронт, которые резко изменили погоду в стране и предыдущие прогнозы синоптиков.

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