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16 декабря 2019, понедельник, 11:23 22
Общество 2019-12-16T11:23:50+02:00
Українські Новини
Сборная Украины по боевому самбо выиграла чемпионат мира в России

Сборная Украины по боевому самбо выиграла чемпионат мира в России

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Сборная Украины, Чемпионат мира, Самбо
Сборная Украины. Фото: Федерация боевого самбо
Сборная Украины. Фото: Федерация боевого самбо

Сборная Украины закончила выступление на чемпионате мира по боевому самбо, завоевав целый ряд медалей и став первой в командном зачете. Об этом украинская Федерация боевого самбо сообщила на своей странице в соцсети.

Украинская сборная стала лучшей среди мужских команд. Взрослые украинцы выиграли шесть медалей. Александр Коваленко (62 кг), Самвел Варданян (74 кг) и Дмитрий Микуца (93 кг) выиграли золото. А Анатолий Оськин (57 кг), Вячеслав Ветров (68 кг) и Владислав Ильин (90 кг) увезли серебро ЧМ.

Чемпионат мира проходил в российской Твери.

Как сообщали Українські Новини, ранее молодежная сборная Украины по футболу выиграла Чемпионат мира.

Также ранее сборная Украины по хоккею не доиграла матч против Беларуси из-за травм всех вратарей.

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