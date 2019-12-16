Украина попала в топ-40 самых могущественных стран: после Беларуси, но перед Финляндией

Американский журнал U. S. News & World Report опубликовал рейтинг самых могущественных стран мира по итогам 2019 года.

Перечень составлен аналитиками BAV Group и Wharton School Университета Пенсильвании. Ими учтены ряд факторов, среди которых экономика, военная мощь, политическое влияние, лидерство в мире, а также членство и участие в международных альянсах.

Лидером рейтинга стали Соединенные Штаты Америки. Второе место составители отдали России, третье – Китаю. В первой десятке также присутствуют Германия, Великобритания, Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея.

Украине в перечне отдано 39-е место. Это выше, чем Финляндия, Греция, Оман, Казахстан, Польша, а также ряд других стран, среди которых Португалия, Сербия, Чехия, Румыния, Венгрия, Болгария, Хорватия и т. п. Зато выше авторы перечня разместили Люксембург, Беларусь, Вьетнам, Южную Африку, Египет, Катар, Пакистан, Ирак, Иран и другие государства.

Напомним, Украина поднялась в ежегодном рейтинге Индекса эффективности борьбы с изменениями климата.

Опередили только Грузию и Молдову: исследование уровня образования в Украине показало шокирующие результаты.