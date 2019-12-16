підписатися на розсилку
23.3 23.6
25.85 26.4
˟
  • Новини
  • Світ
  • Україна потрапила в топ-40 наймогутніших країн: після Білорусі, але перед Фінляндією
16 грудня 2019, понеділок, 09:47 8
Світ 2019-12-16T14:45:06+02:00
Українські Новини
Україна потрапила в топ-40 наймогутніших країн: після Білорусі, але перед Фінляндією

Україна потрапила в топ-40 наймогутніших країн: після Білорусі, але перед Фінляндією

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Могутність

Американський журнал U. S. News & World Report опублікував рейтинг наймогутніших країн світу за підсумками 2019 року.

Перелік складено аналітиками зіс діаграми Group і Wharton School Університету Пенсільванії. Ними враховано ряд факторів, серед яких економіка, військова міць, політичний вплив, лідерство у світі, а також членство та участь україни у міжнародних альянсах.

Лідером рейтингу стали Сполучені Штати Америки. Друге місце укладачі рейтингу віддали Росії, третє – Китаю. У першій десятці також присутні Німеччина, Великобританія, Франція, Японія, Ізраїль, Саудівська Аравія та Південна Корея.

Україні в переліку віддано 39-е місце. Це вище, ніж Фінляндія, Греція, Оман, Казахстан, Польща, а також ряд інших країн, серед яких Португалія, Сербія, Чехія, Румунія, Угорщина, Болгарія, Хорватія тощо Зате вище автори переліку розмістили Люксембург, Білорусь, В'єтнам, Південну Африку, Єгипет, Катар, Пакистан, Ірак, Іран та інші держави.

Нагадаємо, Україна піднялася у щорічному рейтингу Індекса ефективності боротьби зі змінами клімату.

Випередили тільки Грузію і Молдову: дослідження рівня освіти в Україні показало шокуючі результати.

Більше новин про: Могутність

Архів
Новини
Київ стрімко зростає: названа фактична чисельність населення і машин у столиці 15:51
В Über водії будуть робити "селфі" для захисту персональних даних 15:48
Уряд відпрацював перші 100 днів незадовільно, – Бойко 15:29
Україні загрожує дипломатичний скандал через несанкціоновані дії НАБУ в Австрії 15:29
В разі неухвалення законопроєкту №2543, Україна заплатить мільярдні компенсації інвесторам, – нардеп 15:11
більше новин
Зеленський на зустрічі в
Телеканал "Росія 1" опублікував інтерв'ю із Зеленським 17:58
Зеленський прийшов на виступ "Кварталу", де йому заспівали пісню про відсутність посадок 23:00
Виконавчий директор "Нафтогазу" Вітренко звинуватив керівництво компанії в корупції 16:32 Доповнено
Під Івано-Франківськом п'яний водій насмерть збив сина Героя Небесної сотні 22:22
Дії нардепа Холодова можуть вивести з українського ринку IQOS і GLO, - ЗМІ 12:31
більше новин
Зеленський на зустрічі в
Телеканал "Росія 1" опублікував інтерв'ю із Зеленським 17:58
На Новий рік запустили додатковий потяг з Києва в три країни 12:50
Виконавчий директор "Нафтогазу" Вітренко звинуватив керівництво компанії в корупції 16:32 Доповнено
Незалежні експерти назвали ТОП-200 найгірших паролів 2019 року 16:55
В Україні розпочався другий етап пробного перепису населення 17:25
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok