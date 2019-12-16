Україна потрапила в топ-40 наймогутніших країн: після Білорусі, але перед Фінляндією

Американський журнал U. S. News & World Report опублікував рейтинг наймогутніших країн світу за підсумками 2019 року.

Перелік складено аналітиками зіс діаграми Group і Wharton School Університету Пенсільванії. Ними враховано ряд факторів, серед яких економіка, військова міць, політичний вплив, лідерство у світі, а також членство та участь україни у міжнародних альянсах.

Лідером рейтингу стали Сполучені Штати Америки. Друге місце укладачі рейтингу віддали Росії, третє – Китаю. У першій десятці також присутні Німеччина, Великобританія, Франція, Японія, Ізраїль, Саудівська Аравія та Південна Корея.

Україні в переліку віддано 39-е місце. Це вище, ніж Фінляндія, Греція, Оман, Казахстан, Польща, а також ряд інших країн, серед яких Португалія, Сербія, Чехія, Румунія, Угорщина, Болгарія, Хорватія тощо Зате вище автори переліку розмістили Люксембург, Білорусь, В'єтнам, Південну Африку, Єгипет, Катар, Пакистан, Ірак, Іран та інші держави.

Нагадаємо, Україна піднялася у щорічному рейтингу Індекса ефективності боротьби зі змінами клімату.

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