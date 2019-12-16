Цены на дизтопливо достигли минимальной отметки за четыре недели

Тем временем как стало известно, что будет с ценами на топливо в декабре, в понедельник-пятницу, 9-13 декабря, розничные цены на дизтопливо снизились на 0,68% с 27,83 до 27,64 гривен за литр, снижаясь четвертую неделю подряд. Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO. С начала 2019 года розничные цены на дизтопливо снизились на 4,43% с 28,92 гривен\/литр. Как сообщали Українські Новини, 2-6 декабря, розничные цены на дизтопливо снизились на 0,29% с 27,92 до 27,84 гривен за литр третью неделю подряд. Розничные цены на дизтопливо 9-13 декабря, гривен\/литр: Название продукта Средняя цена на 13 декабря Средняя цена на 9 декабря 13 декабря в % к 9 декабря ДТ 27,64 27,83 99,32 Как сообщали Українські Новини, закупочные цены на бензин и дизтопливо упали на 20%, а на заправках - только на 5%. Напомним, вторую неделю подряд розничные цены на бензин А-92 и А-95 снижаются и достигли отметки 27,45-28,58 гривен\/литр. Также писали о том, что будет с ценами на топливо в декабре, а также о том, где выгоднее заправляться в Украине.