В США хотят наказать Россию за религиозные преследования на оккупированных территориях Украины

После того, как США утвердили санкции против Северного потока-2, конгрессмены Джо Уилсон и Эммануэль Кливер внесли в Конгресс США законопроект по поддержке свободы вероисповедания на территории Украины и наказанию Российскую Федерацию за религиозные преследования на оккупированной части территории Украины. Об этом сообщается в опубликованном документе на сайте законодательного органа. В документе говорится, что российское правительство нарушает международное гуманитарное право и международные обязательства по уважению и защите религиозных свобод. "Более пяти лет РФ незаконно удерживает в оккупации Крым и часть Донбасса вооруженными формированиями, которыми она руководит. Служащие и наемники Кремля похищают, арестовывают и пытают людей в этих регионах за их вероисповедание. Правительство России нарушает международное гуманитарное право и международные обязательства по уважению и защите религиозных свобод”, - говорится в тексте. Кроме того, указывается, что российские должностные лица несут ответственность за религиозные преследования, и законопроект должен помочь привлечь их к ответственности. Конгрессмены отмечают, что нарушения, которые РФ осуществляет на оккупированной и контролируемой территории, преимущественно направлены против Православной Церкви, Украинской Греко-католической Церкви, протестантов и Свидетелей Иеговы. Как сообщали Українські Новини, США намерены выделить $1 млрд на энергоинфраструктуру, в том числе Украине. Напомним, в декабре Палата представителей (нижняя палата) Конгресса Соединенных Штатов Америки одобрила выделение Украине 300 млн долларов финансовой поддержки на усиление безопасности в 2020 году.