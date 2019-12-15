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  • В США хотят наказать Россию за религиозные преследования на оккупированных территориях Украины
15 декабря 2019, воскресенье, 23:55 305
Америка 2019-12-16T01:00:01+02:00
Українські Новини
В США хотят наказать Россию за религиозные преследования на оккупированных территориях Украины

В США хотят наказать Россию за религиозные преследования на оккупированных территориях Украины

Таня Войтюк
Санкции против России, Аннексия Крыма, Донбасс, США
Белый дом в США. Фото: Facebook/The White House
Белый дом в США. Фото: Facebook/The White House

После того, как США утвердили санкции против Северного потока-2, конгрессмены Джо Уилсон и Эммануэль Кливер внесли в Конгресс США законопроект по поддержке свободы вероисповедания на территории Украины и наказанию Российскую Федерацию за религиозные преследования на оккупированной части территории Украины.

Об этом сообщается в опубликованном документе на сайте законодательного органа.

В документе говорится, что российское правительство нарушает международное гуманитарное право и международные обязательства по уважению и защите религиозных свобод.

"Более пяти лет РФ незаконно удерживает в оккупации Крым и часть Донбасса вооруженными формированиями, которыми она руководит. Служащие и наемники Кремля похищают, арестовывают и пытают людей в этих регионах за их вероисповедание. Правительство России нарушает международное гуманитарное право и международные обязательства по уважению и защите религиозных свобод”, - говорится в тексте.

Кроме того, указывается, что российские должностные лица несут ответственность за религиозные преследования, и законопроект должен помочь привлечь их к ответственности.

Конгрессмены отмечают, что нарушения, которые РФ осуществляет на оккупированной и контролируемой территории, преимущественно направлены против Православной Церкви, Украинской Греко-католической Церкви, протестантов и Свидетелей Иеговы.

Как сообщали Українські Новини, США намерены выделить $1 млрд на энергоинфраструктуру, в том числе Украине.

Напомним, в декабре Палата представителей (нижняя палата) Конгресса Соединенных Штатов Америки одобрила выделение Украине 300 млн долларов финансовой поддержки на усиление безопасности в 2020 году.

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