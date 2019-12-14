подписаться на рассылку
23.3 23.6
25.85 26.4
˟
14 декабря 2019, суббота, 19:25 19
Внешняя политика 2019-12-14T19:26:10+02:00
Українські Новини
США намерены выделить $1 млрд на энергоинфраструктуру, в том числе Украине

США намерены выделить $1 млрд на энергоинфраструктуру, в том числе Украине

Надежда Комендантова
США, Энергетическая компания, Энергетический рынок

США рассматривают возможность выделения 1 млрд долларов американским компаниям для построения энергетической инфраструктуры в Центральной и Восточной Европе, в том числе и в Украине.

Об этом говорится в сообщении Кабинета Министров, передают Українськi Новини.

"На встречах с членами конгресса Дмитрий Кулеба выступил за принятие уже внесенного проекта закона США об энергетической безопасности Европы, который вскоре будет рассматриваться. Он предоставит около 1 млрд долларов американским компаниям для построения энергетической инфраструктуры в Центральной и Восточной Европе, в том числе и в Украине. Это позволит диверсифицировать потоки природного газа и уменьшить зависимость от российских энергоресурсов", - говорится в нем.

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба отметил стратегическую важность диверсификации энергетики в Европе.

"Речь идет не только об Украине, а о стратегическом балансе во всем регионе, в частности, о влиянии России в Центральной Европе и на Западных Балканах", - отметил он.

Как сообщали Українськi Новини, в декабре Палата представителей (нижняя палата) Конгресса Соединенных Штатов Америки одобрила выделение Украине 300 млн долларов финансовой поддержки на усиление безопасности в 2020 году и введение санкций против компаний, причастных к строительству российского проекта магистрального газопровода в обход Украины "Северный поток-2".

Больше новостей о: США Энергетическая компания Энергетический рынок

Архив
Новости
На Донбассе снайперы обстреляли позиции ВСУ: один воин погиб, еще один ранен 19:49
США намерены выделить $1 млрд на энергоинфраструктуру, в том числе Украине 19:25
Вакарчук с соратниками потратил на себя более 100 тыс. гривен из партийной кассы "Голоса" 18:55 Документ
Платформа Бойко обвинила команду Президента в срыве мирного процесса 18:25
Ездила в Крым: пограничники не пустили в Украину российскую журналистку 18:00
больше новостей
Коллекторам запретят угрожать должникам: что нужно знать украинцам 22:53
Аваков, Богдан и Пристайко пошутили над коренастым охранником Путина на встрече "нормандской четверки" 01:22
Дождь, мокрый снег и похолодание: прогноз погоды на субботу 21:12
Контракт по газу между Украиной и РФ могут подписать до конца года, - Зеленский 01:03
"Динамо" вылетело из Лиги Европы: итоговая турнирная таблица 22:31 Инфографика
больше новостей
Коллекторам запретят угрожать должникам: что нужно знать украинцам 22:53
Импорт электроэнергии из России восстановлено, - СМИ 14:09
Зеленский за ноябрь заработал 28 тысяч гривен 06:15
Суд арестовал подозреваемую в убийстве Шеремета Кузьменко без права внесения залога 23:27
Сегодня на Софийской площади откроется рождественская ярмарка 10:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok