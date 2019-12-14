США намерены выделить $1 млрд на энергоинфраструктуру, в том числе Украине

США рассматривают возможность выделения 1 млрд долларов американским компаниям для построения энергетической инфраструктуры в Центральной и Восточной Европе, в том числе и в Украине.

Об этом говорится в сообщении Кабинета Министров, передают Українськi Новини.

"На встречах с членами конгресса Дмитрий Кулеба выступил за принятие уже внесенного проекта закона США об энергетической безопасности Европы, который вскоре будет рассматриваться. Он предоставит около 1 млрд долларов американским компаниям для построения энергетической инфраструктуры в Центральной и Восточной Европе, в том числе и в Украине. Это позволит диверсифицировать потоки природного газа и уменьшить зависимость от российских энергоресурсов", - говорится в нем.

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба отметил стратегическую важность диверсификации энергетики в Европе.

"Речь идет не только об Украине, а о стратегическом балансе во всем регионе, в частности, о влиянии России в Центральной Европе и на Западных Балканах", - отметил он.

Как сообщали Українськi Новини, в декабре Палата представителей (нижняя палата) Конгресса Соединенных Штатов Америки одобрила выделение Украине 300 млн долларов финансовой поддержки на усиление безопасности в 2020 году и введение санкций против компаний, причастных к строительству российского проекта магистрального газопровода в обход Украины "Северный поток-2".