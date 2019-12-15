Зеленский пришел на выступление "Квартала", где ему спели песню про отсутствие посадок

Сегодня, 15 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский посетил выступление своей "бывшей команды" из студии "Квартал 95", а видео с этим визитом появилось в социальной сети Facebook, его автор - пользователь Дмитрий Кучер. Об этом сообщает "Страна".

В коротком ролике видно, как ведущие со сцены комментируют появление нового президента на своем очередном вечернем выступлении. Зеленский купил билет, занял место в первом ряду, а затем показал его со сцены.

Позже видео из зала опубликовала и пресс-секретарь главы украинского государства Юлия Мендель.

На нем "Квартал" поет песню с обращением к прокурорам: "весна прошла, посадок нет, а что - зимой сажать не принято?".

Посмотреть эту публикацию в Instagram @kvartal95official 😁🤘👍 Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel) 15 Дек 2019 в 10:09 PST

Как сообщали Українські Новини, телеканал "Россия 1" опубликовал "интервью" с Зеленским, где он рассказал о том, что встреча прошла хорошо. Кроме того, Зеленский высказался относительно конфликта на Донбассе.

Напомним, вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба заявляет о подготовке официального визита Президента Владимира Зеленского в США.