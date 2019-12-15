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15 декабря 2019, воскресенье, 23:00 567
Президент 2019-12-15T23:03:06+02:00
Українські Новини
Зеленский пришел на выступление "Квартала", где ему спели песню про отсутствие посадок

Зеленский пришел на выступление "Квартала", где ему спели песню про отсутствие посадок

Таня Войтюк
Владимир Зеленский, Президент Украины, Квартал 95, Шоу
"Квартал-95". Фото: Facebook/Студия "Квартал 95"

Сегодня, 15 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский посетил выступление своей "бывшей команды" из студии "Квартал 95", а видео с этим визитом появилось в социальной сети Facebook, его автор - пользователь Дмитрий Кучер. Об этом сообщает "Страна".

В коротком ролике видно, как ведущие со сцены комментируют появление нового президента на своем очередном вечернем выступлении. Зеленский купил билет, занял место в первом ряду, а затем показал его со сцены.

Позже видео из зала опубликовала и пресс-секретарь главы украинского государства Юлия Мендель. 

На нем "Квартал" поет песню с обращением к прокурорам: "весна прошла, посадок нет, а что - зимой сажать не принято?".

 
 
 
 
 
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@kvartal95official 😁🤘👍

Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)

Как сообщали Українські Новини, телеканал "Россия 1" опубликовал "интервью" с Зеленским, где он рассказал о том, что встреча прошла хорошо. Кроме того, Зеленский высказался относительно конфликта на Донбассе.

Напомним, вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба заявляет о подготовке официального визита Президента Владимира Зеленского в США

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