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15 декабря 2019, воскресенье, 17:52 3371
Общество 2019-12-15T18:00:46+02:00
Українські Новини
Телеканал "Россия 1" опубликовал "интервью" с Зеленским

Телеканал "Россия 1" опубликовал "интервью" с Зеленским

Валерия Назаренко
Интервью, Нормандская встреча, Россия 1, Владимир Зеленский
Зеленский на встрече в
Зеленский на встрече в "нормандском формате". Фото с сайта Кремля

В воскресенье российский телеканал "Россия 1" показал "интервью" Президента Владимира Зеленского, которое он дал во время саммита "нормандской четверки" в Париже.


Съемочная группа канала встретила его в кулуарах саммита и поставила вопрос о впечатлений от первой встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

"Первая встреча, личная, поговорили, поднимали важные очень вопросы", - ответил Президент Украины.

По мнению Зеленского, встречи подобного формата дают возможность положить конец войне в Украине.

"Я считаю, что правильное начало в принципе на таких встречах такого формата, у нас есть возможность добиться результата - конец войны в Украине, на территории нашей страны. Через 4 месяца будет встреча, потому что много вопросов за один раз не решить и действительно очень много разных взглядов, много разных вопросов", - добавил он.

По слова Зеленского, у украинской стороны "немножко другие взгляды" на минские соглашения, но главное - положено начало общению.



Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что интервью "России-1" он не давал. 

Ранее российский телеканал ТНТ снял с эфира украинский сериал "Слуга народа", главную роль в котором сыграл действующий Президент Украины Владимир Зеленский.

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