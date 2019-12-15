Телеканал "Россия 1" опубликовал "интервью" с Зеленским

В воскресенье российский телеканал "Россия 1" показал "интервью" Президента Владимира Зеленского, которое он дал во время саммита "нормандской четверки" в Париже.



Съемочная группа канала встретила его в кулуарах саммита и поставила вопрос о впечатлений от первой встречи с российским президентом Владимиром Путиным.



"Первая встреча, личная, поговорили, поднимали важные очень вопросы", - ответил Президент Украины.

По мнению Зеленского, встречи подобного формата дают возможность положить конец войне в Украине.

"Я считаю, что правильное начало в принципе на таких встречах такого формата, у нас есть возможность добиться результата - конец войны в Украине, на территории нашей страны. Через 4 месяца будет встреча, потому что много вопросов за один раз не решить и действительно очень много разных взглядов, много разных вопросов", - добавил он.

По слова Зеленского, у украинской стороны "немножко другие взгляды" на минские соглашения, но главное - положено начало общению.







Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что интервью "России-1" он не давал.



Ранее российский телеканал ТНТ снял с эфира украинский сериал "Слуга народа", главную роль в котором сыграл действующий Президент Украины Владимир Зеленский.