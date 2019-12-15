Зеленський прийшов на виступ "Кварталу", де йому заспівали пісню про відсутність посадок

Сьогодні, 15 грудня, Президент України Володимир Зеленський відвідав виступ своєї колишньої команди" зі студії "Квартал 95", а відео з цим візитом з'явилося в соціальній мережі Facebook, його автор - користувач Дмитро Кучер. Про це повідомляє "Країна".

В короткому ролику видно, як ведучі зі сцени коментують появу нового президента на своєму черговому вечірньому виступі. Зеленський купив квиток, зайняв місце в першому ряду, а потім показав його зі сцени.

Пізніше відео з залу і опублікувала прес-секретар глави української держави Юлія Мендель.

На ньому "Квартал" співає пісню зі зверненням до прокурорів: "весна пройшла, посадок немає, а що - взимку садити не прийнято?".

Посмотреть эту публикацию в Instagram @kvartal95official 😁🤘👍 Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel) 15 Дек 2019 в 10:09 PST

Як повідомляли Українські Новини, телеканал "Росія 1" опублікував інтерв'ю з Зеленським, де він розповів про те, що зустріч пройшла добре. Крім того, Зеленський висловився щодо конфлікту на Донбасі.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр Дмитро Кулеба заявляє про підготовку офіційного візиту Президента Володимира Зеленського в США.