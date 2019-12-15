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15 грудня 2019, неділя, 23:00 14
Президент 2019-12-16T00:30:01+02:00
Українські Новини
Зеленський прийшов на виступ "Кварталу", де йому заспівали пісню про відсутність посадок

Зеленський прийшов на виступ "Кварталу", де йому заспівали пісню про відсутність посадок

Таня Войтюк
Владимир Зеленский, Квартал 95, Президент України, Шоу
"Квартал-95". Фото: Facebook/Студія "Квартал 95"

Сьогодні, 15 грудня, Президент України Володимир Зеленський відвідав виступ своєї колишньої команди" зі студії "Квартал 95", а відео з цим візитом з'явилося в соціальній мережі Facebook, його автор - користувач Дмитро Кучер. Про це повідомляє "Країна".

В короткому ролику видно, як ведучі зі сцени коментують появу нового президента на своєму черговому вечірньому виступі. Зеленський купив квиток, зайняв місце в першому ряду, а потім показав його зі сцени.

Пізніше відео з залу і опублікувала прес-секретар глави української держави Юлія Мендель.

На ньому "Квартал" співає пісню зі зверненням до прокурорів: "весна пройшла, посадок немає, а що - взимку садити не прийнято?".

 
 
 
 
 
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@kvartal95official 😁🤘👍

Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)

Як повідомляли Українські Новини, телеканал "Росія 1" опублікував інтерв'ю з Зеленським, де він розповів про те, що зустріч пройшла добре. Крім того, Зеленський висловився щодо конфлікту на Донбасі.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр Дмитро Кулеба заявляє про підготовку офіційного візиту Президента Володимира Зеленського в США.

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