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15 декабря 2019, воскресенье, 22:40 246 Инфографика
Спорт 2019-12-15T23:15:01+02:00
Українські Новини
Опубликована финальная турнирная таблица чемпионата Украины по футболу

Опубликована финальная турнирная таблица чемпионата Украины по футболу

Таня Войтюк
Футбол, Чемпионат Украины по футболу, ФК Динамо, ФК Шахтер
Олимпийский стадион. Фото: pixabay
Олимпийский стадион. Фото: pixabay

Тем временем как "Динамо" вылетело из Лиги Европы, в последнем перед зимним перерывом туре донецкий Шахтер добыл непростую победу над Зарей - 2:1, в то время как Динамо минимально переиграло Десну со счетом 1:0, передает "Sport.ua".

Эти поединки и определили конфигурацию первой пятерки украинского первенства:  "Шахтер" укрепил свое преимущество во главе турнирной таблицы, киевляне вернулись с четвертого места на второе, "Заря" оказалась на третьей позиции, "Десна" заняла четвертую, а "Александрия" сохранила пятое место, уступая черниговскому клубу только по дополнительным показателям.

Возглавляет список украинских футбольных команд действующий чемпион Украины донецкий Шахтер. Она остается единственной командой первенства, которая ни разу не проиграла в чемпионате, дважды свела матчи в ничью, пропустив в 17 турах только 8 мячей.

Итоги матчей. Инфографика: Итоги матчей. Инфографика: Sport.ua

Как сообщали Українські Новини, 29 мая президент УАФ Павелко был избран председателем Комитета УЕФА, а 4 сентября Украину посетил президент УЕФА Чеферин в рамках рабочего визита.

Также, ФФУ передала в Союз европейских футбольных ассоциаций все необходимые документы и гарантии в рамках заявки на проведение в Харькове матча за Суперкубок УЕФА.

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