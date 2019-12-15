Опубликована финальная турнирная таблица чемпионата Украины по футболу

Эти поединки и определили конфигурацию первой пятерки украинского первенства: "Шахтер" укрепил свое преимущество во главе турнирной таблицы, киевляне вернулись с четвертого места на второе, "Заря" оказалась на третьей позиции, "Десна" заняла четвертую, а "Александрия" сохранила пятое место, уступая черниговскому клубу только по дополнительным показателям.

Возглавляет список украинских футбольных команд действующий чемпион Украины донецкий Шахтер. Она остается единственной командой первенства, которая ни разу не проиграла в чемпионате, дважды свела матчи в ничью, пропустив в 17 турах только 8 мячей.

Итоги матчей. Инфографика: Sport.ua

Как сообщали Українські Новини, 29 мая президент УАФ Павелко был избран председателем Комитета УЕФА, а 4 сентября Украину посетил президент УЕФА Чеферин в рамках рабочего визита.

Также, ФФУ передала в Союз европейских футбольных ассоциаций все необходимые документы и гарантии в рамках заявки на проведение в Харькове матча за Суперкубок УЕФА.