Искусственный интеллект допишет последнюю десятую симфонию Бетховена

Ученые и музыканты используют искусственный интеллект, который научился прогнозировать удары молний, чтобы дописать незаконченную десятую симфонию Людвига ван Бетховена до 250 годовщины немецкого композитора.

Об этом передает The Business Times.

Над проектом работает команда композиторов, музыкантов, ученых и IT-специалистов. Сначала нейросеть проанализировала все произведения Бетховена. Затем искусственному интеллекту дали фрагменты десятой симфонии, чтобы он смог завершить музыкальное произведение.

Финальную версию композиции должны представить 28 апреля 2020 года в немецком городе Бонн.

Бетховен начал работать над симфонией №10 одновременно с Симфонией №9, в которую входит «Ода к радости». Композитор не завершил композицию и оставил лишь несколько нот и эскизов в своем блокноте.

Команда музыкантов и ученых отметили, что продолжение произведения от искусственного интеллекта не повлияет на наследство Бетховена, поскольку завершенную композицию не засчитают к творчеству композитора.

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