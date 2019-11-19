Искусственный интеллект научили прогнозировать удары молнии

Искусственный интеллект научили прогнозировать молнию еще за полчаса до того, как она ударит в радиусе 30 километров. Об этом сообщает Climate and Atmospheric Science.

Так, сообщается, что для прогнозирования достаточно лишь стандартной информации о погоде.

Отмечается, что для обучения использовали данные, собранные за 10 лет от 12 швейцарских метеостанций, расположенных в городских и горных районах. Сейчас компьютер способен предвидеть вероятность молнии с точностью в 76% за полчаса до ее удара.

Также известно, что нейросеть изучила условия, в которых происходит молния.

Так, искусственный интеллект учитывает четыре параметра: атмосферное давление, температуру воздуха, относительную влажность и скорость ветра.

Прогнозирование ударов молнии поможет обеспечить более безопасную среду для авиаперелетов, а также сможет наладить бесперебойность электросетей и других объектов.

А один из разработчиков Амирхоссейн Мостаяби отметил, что искусственный интеллект поможет прогнозировать молнии в самых отдаленных уголках Земли.

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