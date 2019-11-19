подписаться на рассылку
24.05 24.35
26.4 26.9
˟
19 ноября 2019, вторник, 23:42 79
Технологии 2019-11-19T23:46:35+02:00
Українські Новини
Искусственный интеллект научили прогнозировать удары молнии

Искусственный интеллект научили прогнозировать удары молнии

Технологии, Молния, Искусственный интеллект
Молния. Фото: pixabay.com
Молния. Фото: pixabay.com

Искусственный интеллект научили прогнозировать молнию еще за полчаса до того, как она ударит в радиусе 30 километров. Об этом сообщает Climate and Atmospheric Science.

Так, сообщается, что для прогнозирования достаточно лишь стандартной информации о погоде.

Отмечается, что для обучения использовали данные, собранные за 10 лет от 12 швейцарских метеостанций, расположенных в городских и горных районах. Сейчас компьютер способен предвидеть вероятность молнии с точностью в 76% за полчаса до ее удара.

Также известно, что нейросеть изучила условия, в которых происходит молния.

Так, искусственный интеллект учитывает четыре параметра: атмосферное давление, температуру воздуха, относительную влажность и скорость ветра.

Прогнозирование ударов молнии поможет обеспечить более безопасную среду для авиаперелетов, а также сможет наладить бесперебойность электросетей и других объектов. 

А один из разработчиков Амирхоссейн Мостаяби отметил, что искусственный интеллект поможет прогнозировать молнии в самых отдаленных уголках Земли.

Как сообщали Українські Новини, McDonald's хочет внедрить в украинской сети искусственный интеллект.

Ранее ученые разработали программу, создающую духи.

Больше новостей о: Технологии Молния Искусственный интеллект

Архив
Новости
Александра Клитина. Фото: Фейсбук/Александра Клитина
Попавшую в секс-скандал замминистра пранкер Джокер вывел на "оправдания" и рассказ о коррупционных схемах 23:54
Утренние пробежки на 15 км: 65-летний Лукашенко похвастался физической подготовкой 23:17
В Киеве пятерых студентов подкосила острая кишечная инфекция 22:52
В Украине на 25% увеличилось количество ДТП из-за вождения в нетрезвом виде 22:27
Сократили почти в 200 раз: обвинение Насирова зачитали за 10 минут, хотя раньше читали его полтора года 22:02
больше новостей
В Украине занялись проверкой пенсионных дел 06:01 Инфографика
НБУ повысил гривну после выходных: официальный курс валют на 18 ноября 06:00
Сколько будет стоить газ в 2020: министр энергетики дал прогноз 10:14 Дополнено
Пенсионный фонд повысил показатель средней зарплаты для пенсии 06:30 Инфографика
Ждем вас на корпоративах, можно со своим пианино, - Тимошенко ответила Зеленскому 13:57
больше новостей
Ждем вас на корпоративах, можно со своим пианино, - Тимошенко ответила Зеленскому 13:57
Министр образования Новосад заявила, что учителей в Украине слишком много 16:17
В Украине занялись проверкой пенсионных дел 06:01 Инфографика
Стефанчук арендует квартиру у тещи и получает компенсацию за жилье иногородним 17:26
Трамп лично заблокировал военную помощь Украине, - заместитель госсекретаря 10:56
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok