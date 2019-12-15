Незалежні експерти назвали ТОП-200 найгірших паролів 2019 року

Незалежні дослідники, які побажали залишитися анонімними, склали список 200 найпопулярніших паролів, які були виявлені в результаті злому даних в 2019 році. Про це повідомляє "NordPass".

"У зв'язку з тим, що злом даних стає все більш поширеним явищем, інтернет-користувачі мають активізувати свою гру в області кібербезпеки", - йдеться в повідомленні.

Найпопулярніші паролі містять всі очевидні і легко вгадувані комбінації чисел (12345,111111,123321), популярні жіночі імена (Ніколь, Джессіка, Ханна) і просто рядки букв, що утворюють горизонтальну або вертикальну лінію на клавіатурі QWERTY (asdfghjkl) , qazwsx, 1qaz2wsx тощо).



Найпопулярнішим паролем також залишається слово "пароль", його все ще використовують 830 846 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, НБУ і Держцентр кіберзахисту будуть співпрацювати у сфері кібербезпеки.



У 2018 році закон "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України" вступив в силу.