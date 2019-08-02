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02 августа 2019, пятница, 17:53 79
Финансы 2019-08-02T18:00:05+03:00
Українські Новини
Банки станут надежнее: НБУ и Госцентр киберзащиты будут сотрудничать в сфере кибербезопасности

Банки станут надежнее: НБУ и Госцентр киберзащиты будут сотрудничать в сфере кибербезопасности

Кибербезопасность. Фото: pixabay
Кибербезопасность. Фото: pixabay

Центр киберзащиты Национального банка и Государственный центр киберзащиты Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины подписали меморандум о взаимодействии и сотрудничестве в сфере кибербезопасности в то время, как Америка подготовила законопроект о помощи Украине с кибербезопасностью.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"Данный меморандум направлен на предупреждение, выявление, эффективное реагирование и противодействие актуальным киберугрозам, повышение уровня информационной безопасности и ситуационной осведомленности в сфере кибербезопасности и киберзащиты", - говорится в сообщении.

Для этого НБУ и Государственный центр киберзащиты планируют осуществлять раннее оповещение о выявлении попытки совершения кибератак, уровень и сложность которых может представлять значительную угрозу для банковской системы Украины, инфраструктуры и национальной безопасности Украины.

Также НБУ и госцентр киберзащиты намерены обмениваться информацией о результатах анализа выявленных киберинцидентов и кибератак, а также рекомендациями и мероприятиями по повышению уровня киберзащиты; обмениваться технической, технологической и справочной информацией в сфере обеспечения киберзащиты, а также проводить совместные учебные, консультативные и общественно-образовательные мероприятия, обмен приобретенным опытом в сфере обеспечения кибербезопасности и киберзащиты.

При подписании меморандума представители правительственной команды реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины (CERT-UA) отметили, что сочетание профессионального, ресурсного и интеллектуального потенциала государственного сектора в противодействии актуальным угрозам будет способствовать повышению общего уровня киберзащиты государственных информационных ресурсов и критической инфраструктуры.

В свою очередь представители Центра киберзащиты НБУ отметили, что взаимодействие команд реагирования CSIRT-NBU и CERT-UA существенно повысит киберстойкость банковской системы Украины при современных вызовах и угрозах, позволит более эффективно реагировать и противостоять актуальным киберугрозам, прежде всего высокой степени сложности, а также будет способствовать стабильности банковской системы.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский назначил Данилюка руководителем координационного центра кибербезопасности.

9 мая 2018 года закон о кибербезопасности вступил в силу.

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