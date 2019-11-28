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28 ноября 2019, четверг, 17:02 208
Мир 2019-11-28T17:30:01+02:00
Українські Новини
Мошенники украли с крупной южнокорейской биржи 342 тысячи эфириумов на $50 млн

Мошенники украли с крупной южнокорейской биржи 342 тысячи эфириумов на $50 млн

Южная Корея, Валюта, криптовалюта, Эфириумы, кража денег
Криптовалюта.Эфириумы.Фото: pixabay
Криптовалюта.Эфириумы.Фото: pixabay

Южнокорейская криптовалютная биржа Upbit потерпела крушение на 50 млн долларов. Хакеры перевели 342 тыс. эфириумов на неизвестный счет. Об этом передает The Wall Street Journal.

В частности, компания заявила о краже 27 ноября. Полиция проводит расследование. Первыми взлом обнаружила группа внутреннего мониторинга Upbit, которая имеет алгоритмы для ловли необычных транзакций.

После инцидента, с 27 ноября биржа временно приостановила снятие криптовалюты, а все активы биржы были переведены в холодный кошелек. Для восстановления работы компании нужно примерно две недели.

Биржа пообещала покрыть убытки пользователям своими собственными активами.

Upbit - крупная корейская биржа криптовалют, которая является одним из лидеров рынка по объемам торгов.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Киеве у бизнесмена украли $35 000 прямо в лобби пятизвездочной гостиницы Hyatt. Кража случилась около 19.00.

Кроме того, в Киеве ограбили женщину: украли 2 миллиона гривен, а в Печерском районе у мужчины украли сумку, где был почти миллион гривен.

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