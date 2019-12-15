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  • Грета Тунберг извинилась за призыв "расстрелять" политиков
15 декабря 2019, воскресенье, 15:49 17
Жизнь 2019-12-15T15:51:06+02:00
Українські Новини
Грета Тунберг извинилась за призыв "расстрелять" политиков

Грета Тунберг извинилась за призыв "расстрелять" политиков

Валерия Назаренко
изменение климата, ООН, Мировые политики, Грета Тунберг
Грета Тунберг. Фото: Twitter/Greta Thunberg
Грета Тунберг. Фото: Twitter/Greta Thunberg

Шведская 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг извинилась за свой призыв "поставить к стене" политиков. Об этом сообщает "BBC Украина".

Ранее Грета Тунберг выступила на экопротесте в Турине, посвященном саммиту Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25).

Она выразила тревогу, что этот саммит сам по себе не приведет к каким-то адекватный действиям политиков в сфере охраны окружающей среды. Поэтому экоактивисты должны продолжать давление на политиков, чтобы те отвечали за свои поступки.

После резонанса, который приобрел ее призыв о стене - во многих языках он означает расстрел - активистка решили объяснить, что имела в виду на самом деле.

"Вчера я сказала, что мы должны заставлять наших лидеров к ответственности и, к сожалению, сказала "поставить их к стене", - написала Грета Тунберг в Twitter.

"Это шведское выражение: "att ställa någon mot väggen" (поставить кого-то у стены), который означает привлечь кого-то к ответственности", - пояснила она.

"Вот что случается, когда ты импровизируешь во время речей на другом языке", - добавила экоактивистка.

И извинилась перед всеми, кто "понял это неправильно".


Как сообщали Українські Новини, Грета Тунберг стала человеком года по версии журнала Time. 

Кроме того, Грета Тунберг стала автором года в Великобритании

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