Грета Тунберг извинилась за призыв "расстрелять" политиков

Ранее Грета Тунберг выступила на экопротесте в Турине, посвященном саммиту Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25).

Она выразила тревогу, что этот саммит сам по себе не приведет к каким-то адекватный действиям политиков в сфере охраны окружающей среды. Поэтому экоактивисты должны продолжать давление на политиков, чтобы те отвечали за свои поступки.

После резонанса, который приобрел ее призыв о стене - во многих языках он означает расстрел - активистка решили объяснить, что имела в виду на самом деле.

"Вчера я сказала, что мы должны заставлять наших лидеров к ответственности и, к сожалению, сказала "поставить их к стене", - написала Грета Тунберг в Twitter.

"Это шведское выражение: "att ställa någon mot väggen" (поставить кого-то у стены), который означает привлечь кого-то к ответственности", - пояснила она.

"Вот что случается, когда ты импровизируешь во время речей на другом языке", - добавила экоактивистка.

И извинилась перед всеми, кто "понял это неправильно".

Yesterday I said we must hold our leaders accountable and unfortunately said “put them against the wall”. That’s Swenglish: “att ställa någon mot väggen” (to put someone against the wall) means to hold someone accountable.

That’s what happens when you... (1/2)