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  • В Италии эвакуировали 54 тысячи жителей из-за бомбы времен Второй мировой
15 декабря 2019, воскресенье, 15:17 103
Европа 2019-12-15T15:45:01+02:00
Українські Новини
В Италии эвакуировали 54 тысячи жителей из-за бомбы времен Второй мировой

В Италии эвакуировали 54 тысячи жителей из-за бомбы времен Второй мировой

Валерия Назаренко
Бриндизи, Италия, Бомба, Вторая мировая война

В итальянском городе Бриндизи эвакуировали 54 тысячи жителей из-за обезвреживания британской бомбы времен Второй мировой войны.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на газету La Repubblica.

Сообщается, что бомбу обнаружили еще в ноябре. Жители должны были покинуть город до 8 утра воскресенья. После этого жизнь в Бриндизи замерла, было приостановлено движение поездов и авиатранспорта.

Отмечается, что это была самая большая эвакуация городского населения в Италии. В эту операцию были вовлечены тысячи людей, в том числе полиция, пожарные и военные. Улицы города патрулировали с помощью беспилотников, чтобы отследить возможных нарушителей приказа об эвакуации.

Незадолго до полудня стало известно, что специалистом удалось без проблем нейтрализовать бомбу, содержавшую 40 килограммов тринитротолуола. Уже во второй половине дня воскресенья жителям Бриндизи разрешили возвращаться в свои дома.

Бомба была обнаружена 2 ноября во время работ по расширению кинотеатра. Эта бомба времен Второй мировой войны, английского производства, скорее всего, сброшенная в 1941 году.


Как сообщали Українські Новини, на Ровенщине обезвредили 250-килограммовую авиационную бомбу времен Второй мировой войны. 

Ранее возле Шулявского моста в Киеве достали больше 100 боеприпасов. 


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