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14 декабря 2019, суббота, 23:45 35
Общество 2019-12-15T00:15:02+02:00
Українські Новини
Во Львове мужчина во время бытового конфликта решил пострелять в воздух: ему грозит до 7 лет тюрьмы

Во Львове мужчина во время бытового конфликта решил пострелять в воздух: ему грозит до 7 лет тюрьмы

Валерия Назаренко
Конфликт, Нацполиция, Стрельба, Львов
Пистолет. Фото: Нацполиция
Пистолет. Фото: Нацполиция

Во Львове мужчина во время бытового конфликта начал стрелять в воздух из пистолета, после чего был задержан полицией. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во Львовской области.

В полицию 13 декабря ночью обратилась 47-летняя женщина, работница магазина на улице Городецкой. Она рассказала, что между ней и ее бывшим мужем возник конфликт. Во время ссоры он достал пистолет и несколько раз выстрелил в воздух.

На место происшествия немедленно выехали экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа Галицкого отдела полиции. У злоумышленника, 51-летнего жителя Львова, правоохранители изъяли оружие и направили его на экспертное исследование.

Следователи открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 УК Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.


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