Трое фигурантов по делу Шеремета могли быть агентами СБУ при Порошенко, - Кива

В субботу нардеп "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива заявил, что по неподтвержденной информации, трое фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета были внештатными сотрудниками СБУ при президентстве Петра Порошенко. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

"Это не единственная практика использования волонтеров, добровольцев, активистов в качестве сакральных жертв, в качестве наемных убийц. "Для чего?" - вы спросите. Для дестабилизации ситуации в стране, для ослабления позиции правоохранительной системы, для сеяния ненависти", - рассказал Илья Кива.

Затем политик привел несколько аргументов по поводу того, что Порошенко желал сконцентрировать власть в своих руках, вспомнив Екатерину Гандзюк и других "неудобных" для экс-президента людей.

"Я думаю, что мы еще станем свидетелями в ближайшее время громких разоблачений первых лиц государства времен Порошенко", - резюмировал Кива.







Как сообщали Українські Новини, Печерский районный суд Киева арестовал подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета Кузьменко без права внесения залога. Также был арестован подозреваемый Андрей Антоненко.