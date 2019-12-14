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14 декабря 2019, суббота, 20:42 25
Силовые структуры 2019-12-14T21:00:01+02:00
Українські Новини
Трое фигурантов по делу Шеремета могли быть агентами СБУ при Порошенко, - Кива

Трое фигурантов по делу Шеремета могли быть агентами СБУ при Порошенко, - Кива

Валерия Назаренко
Илья Кива, Порошенко Петр, СБУ, Убийство Шеремета
Павел Шеремет. Фото:
Павел Шеремет. Фото: "Радио Свобода"

В субботу нардеп "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива заявил, что по неподтвержденной информации, трое фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета были внештатными сотрудниками СБУ при президентстве Петра Порошенко. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

"Это не единственная практика использования волонтеров, добровольцев, активистов в качестве сакральных жертв, в качестве наемных убийц. "Для чего?" - вы спросите. Для дестабилизации ситуации в стране, для ослабления позиции правоохранительной системы, для сеяния ненависти", - рассказал Илья Кива.

Затем политик привел несколько аргументов по поводу того, что Порошенко желал сконцентрировать власть в своих руках, вспомнив Екатерину Гандзюк и других "неудобных" для экс-президента людей.

"Я думаю, что мы еще станем свидетелями в ближайшее время громких разоблачений первых лиц государства времен Порошенко", - резюмировал Кива.




Как сообщали Українські Новини, Печерский районный суд Киева арестовал подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета Кузьменко без права внесения залога. Также был арестован подозреваемый Андрей Антоненко.

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