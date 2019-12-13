"Укрзализныця" намерена привязать цену билета к дате его покупки

Акционерное общество "Укрзализныця" намерено привязать цену билета к дате его покупки.

Об этом в интервью изданию "Бизнес Цензор" сообщил член правления "Укрзализныци" Марчин Целеевский, передают Українськi Новини.

"Мы хотим продавать билеты, как в самолете: с наименьшей ценой заблаговременно и с высшей ценой непосредственно ближе к дате поездки. Это поможет нам расширить наши предложения и этим достичь большего количества клиентов", - сказал он.

По его словам, такую систему планируется ввести для поездов "Интерсити" и "Интерсити+", а также для поездов дальнего следования.

Целеевский отметил, что в настоящее время вопрос находится в процессе разработки и в компании проводятся исследования.

Как сообщали Українськi Новини, в 2018 году по сравнению с 2017 годом акционерное общество "Укрзализныця" увеличило чистую прибыль на 78%, или на 89,9 млн гривен, до 203,9 млн гривен, увеличив доход на 12,8% до 83,4 млрд гривен.

В состав "Укрзализныци" входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.



Ранее Аудит на "Укрзализныци" выявил хищения в 50,9 млн гривен.