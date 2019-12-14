Після Кравцова в "Укрзалізниці" залишиться тільки купа металобрухту і ніякого фінансування, - нардеп Скічко

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Скічко заявляє, що при голові "Укразалізниці" Євгені Кравцові немає ніякої турботи про людей, які працюють знизу, існує невідповідність зарплат вищої і нижчої ланки і немає ніякого фінансування на реальне поліпшення умов праці і стану "Укрзалізниці".

Про це він сказав в ході виїзного засідання підкомітету з питань залізничного транспорту, передають Українські Новини.

"Згідно з планами з ремонту трьох основних локомотивних заводів має бути виділено: Львів - 260 млн, Запоріжжя - 660 млн, Дніпро - 360 млн. Тобто, на всі заводи, де в середньому працює 6 тис. Чоловік, з електроенергією, сировиною, зарплатою і матеріалами ця сума відповідає фінансуванню центрального апарату, який працює в Укрзалізниці. тобто, за рахунок коштів центрального апарату ми могли сьогодні відремонтувати весь план локомотивних заводів, який був встановлений. З огляду на це у мене питання до Євгена Павловича: чи дійсно ваш менед жмент є ефективним або ж через три роки вашої каденції ви залишите нам купу металобрухту і фінансові показники і результати, які ви декларуєте? На сьогоднішній день це виглядає саме так. Ніякої турботи про людей, які працюють знизу, невідповідність зарплат вищого і нижчого ланки і ніякого фінансування на реальне поліпшення умов праці і стану Укрзалізниці ", - сказав Скічко.

За його словами, план капітальних інвестицій зменшився на 26%.

"План 2018 року - 25 млрд гривень, а 2019 - 18 млрд. При цьому недовиконання плану 38%. Фактично нічого сьогодні не виділяється сьогодні на" Укрзалізницю ". І це ті плани, які самі собі встановило правління УЗ. Звичайно, що Євген Павлович (Кравцов) розповідає нам, що це не входить в його KPI, він розповідає, що організація прибуткова ... у мене питання - хто вам поставив такий KPI? Можливо, вам його встановили в обмін на вашу заяву без дати, яке зараз гуляє в Інтернеті і підписані контракти з Радою за британським праву? і взагалі, що це за трад іція, коли ти стаєш гендиректором великого підприємства в країні, ти пишеш заяву без дати? Я не знаю, може така традиція існує в УЗ.

До речі, є інформація про те, що весь керівний склад УЗ також писав такі заяви (про відставку) без дати. Я не знаю, може відправити на поліграф і перевірити? ", - зазначив Скічко.

Він подчернени, що в УЗ існує невідповідність зарплат, які отримують звичайні працівники і співробітники центрального апарату.

"Що стосується заробітної плати. Ми побачили, скільки люди отримують на Укрзалізниці: 5 тис гривень, 3 тис, 8-10 максимум. Тепер кілька цифр. До того, як пан Кравцов став головою правління, в центральному апараті було 1500 чоловік, а після його приходу стало 2400 осіб. А тепер найцікавіше. Сума фінансів, яка виділяється на 2 400 осіб на рік за планом, без премій становить 1,4 млрд гривень. Середня зарплата якщо розділити, то це десь 45 тис гривень. якщо в порівняно до 200 чоловік, то 200 чоловік в середньому отримують 600 млн гривень на рік ", - висловив своє обурення нардеп.

Як повідомляли Українські Новини, в 2018 році в порівнянні з 2017 роком акціонерне товариство "Укрзалізниця" збільшило чистий прибуток на 78%, або на 89,9 млн гривень, до 203,9 млн гривень, збільшивши дохід на 12,8% до 83, 4 млрд гривень.

Раніше Аудит на "Укрзалізниці" виявив розкрадання у 50,9 млн гривень.