Похолодание до -5 и дожди с мокрым снегом: синоптики дали прогноз на воскресенье

15 декабря в Киеве облачно с прояснениями, ночью и утром дождь, днем без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем +5…+7 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью временами дождь, днем без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +3…+8 градусов.

В Карпатах ночью временами дождь и мокрый снег, днем без осадков, температура ночью 0…-5 градусов, днем -2…+3 градуса.

В Моршине ночью местами дождь, днем без осадков, температура ночью +3…+5 градусов, днем +6…+8 градусов.

В Трускавце ночью временами дождь, днем без осадков, температура ночью +3…+5 градусов, днем +6…+8 градусов.

В Сваляве ночью временами дождь, днем без осадков, температура ночью +2…+4 градуса, днем +4…+6 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, местами дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +3…+8 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, временами дождь, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +3…+8 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, временами дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +3…+8 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, местами дождь, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+8 градусов, днем +7…+13 градусов., в Запорожской области +3…+8 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, временами дождь, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +7…+12 градусов.

В Ялте временами дождь. Температура ночью +5…+7 градусов, днем +9…+11 градусов.

Как сообщали Українські Новини, международный аэропорт "Одесса" в субботу отменил 2 рейса и отправил 3 самолета на посадку в международный аэропорт "Борисполь" (Киевская область) из-за непогоды (сильный туман, дождь).

Ранее сообщалось, что количество осадков увеличится в субботу-воскресенье.