Зеленский почтил память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

Сегодня, 14 декабря, в День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Президент Украины Владимир Зеленский почтил память ликвидаторов аварии. Об этом сообщает пресс-служба Президента. Так, сообщается, что Президент возложил цветы к памятному знаку "Воинам Чернобыля" и мемориальному кургану "Героям Чернобыля". "В День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к памятному знаку "Воинам Чернобыля" и мемориальному кургану "Героям Чернобыля", - говорится в сообщении. Также глава государства и участники церемонии почтили память погибших ликвидаторов минутой молчания. Вместе с президентом в мероприятии приняли участие председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Как сообщали Українські Новини, на атомной станции в Чернобыле появился новый мурал с черной рукой. Ранее на Чернобыльской АЭС возобновили переработку ядерных отходов.