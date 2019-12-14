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14 декабря 2019, суббота, 12:35 78
Президент 2019-12-14T13:00:07+02:00
Українські Новини
Зеленский почтил память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

Зеленский почтил память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

Анна Рудык
Чернобыльская АЭС, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук, Дмитрий Разумков
Зеленский возложил цветы к памятному знаку
Зеленский возложил цветы к памятному знаку "Воинам Чернобыля". Фото: сайт Президента

Сегодня, 14 декабря, в День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Президент Украины Владимир Зеленский почтил память ликвидаторов аварии. Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Так, сообщается, что Президент возложил цветы к памятному знаку "Воинам Чернобыля" и мемориальному кургану "Героям Чернобыля".

"В День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к памятному знаку "Воинам Чернобыля" и мемориальному кургану "Героям Чернобыля", - говорится в сообщении.

Также глава государства и участники церемонии почтили память погибших ликвидаторов минутой молчания.

Вместе с президентом в мероприятии приняли участие председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Как сообщали Українські Новини, на атомной станции в Чернобыле появился новый мурал с черной рукой.

Ранее на Чернобыльской АЭС возобновили переработку ядерных отходов.

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