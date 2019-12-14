Зеленский почтил память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

Сегодня, 14 декабря, в День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Президент Украины Владимир Зеленский почтил память ликвидаторов аварии. Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Так, сообщается, что Президент возложил цветы к памятному знаку "Воинам Чернобыля" и мемориальному кургану "Героям Чернобыля".

"В День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к памятному знаку "Воинам Чернобыля" и мемориальному кургану "Героям Чернобыля", - говорится в сообщении.

Также глава государства и участники церемонии почтили память погибших ликвидаторов минутой молчания.

Вместе с президентом в мероприятии приняли участие председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Как сообщали Українські Новини, на атомной станции в Чернобыле появился новый мурал с черной рукой.

Ранее на Чернобыльской АЭС возобновили переработку ядерных отходов.