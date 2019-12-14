Зеленський вшанував пам'ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС

Сьогодні, 14 грудня, в День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять ліквідаторів аварії. Про це повідомляє прес-служба Президента.

Так, повідомляється, що Президент поклав квіти до пам'ятного знаку "Воїнам Чорнобиля" і меморіального кургану "Героям Чорнобиля".

"У День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС президент України Володимир Зеленський поклав квіти до пам'ятного знаку "Воїнам Чорнобиля" і меморіального кургану "Героям Чорнобиля", - йдеться в повідомленні.

Також глава держави та учасники церемонії вшанували пам'ять загиблих ліквідаторів хвилиною мовчання.

Разом з президентом у заході взяли участь голова Верховної Ради Дмитро Разумков і прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Як повідомляли Українські Новини, на атомній станції в Чорнобилі з'явився новий мурал з чорною рукою.

Раніше на Чорнобильській АЕС відновили переробку ядерних відходів.