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14 грудня 2019, субота, 12:35 4
Президент 2019-12-14T13:00:01+02:00
Українські Новини
Зеленський вшанував пам'ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС

Зеленський вшанував пам'ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС

Анна Рудык
Володимир Зеленський, Чорнобильська АЕС, Олексій Гончарук, Дмитро Разумков
Зеленський поклав квіти до пам'ятного знаку
Зеленський поклав квіти до пам'ятного знаку "Воїнам Чорнобиля". Фото: сайт Президента

Сьогодні, 14 грудня, в День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять ліквідаторів аварії. Про це повідомляє прес-служба Президента.

Так, повідомляється, що Президент поклав квіти до пам'ятного знаку "Воїнам Чорнобиля" і меморіального кургану "Героям Чорнобиля".

"У День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС президент України Володимир Зеленський поклав квіти до пам'ятного знаку "Воїнам Чорнобиля" і меморіального кургану "Героям Чорнобиля", - йдеться в повідомленні.

Також глава держави та учасники церемонії вшанували пам'ять загиблих ліквідаторів хвилиною мовчання.

Разом з президентом у заході взяли участь голова Верховної Ради Дмитро Разумков і прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Як повідомляли Українські Новини, на атомній станції в Чорнобилі з'явився новий мурал з чорною рукою.

Раніше на Чорнобильській АЕС відновили переробку ядерних відходів.

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