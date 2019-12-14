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14 грудня 2019, субота, 10:30 7
Суспільство 2019-12-14T10:45:01+02:00
Українські Новини
Сьогодні на Софійській площі відкриється різдвяний ярмарок

Сьогодні на Софійській площі відкриється різдвяний ярмарок

Анна Рудык
Софійська площа в Києві, Новий рік-2020, Новий рік, різдвяний ярмарок
Лускунчик на Софійській площі. Фото: Ukraine Folk/Фейсбук
Лускунчик на Софійській площі. Фото: Ukraine Folk/Фейсбук

Сьогодні, 14 грудня, у Києві на Софійській площі відбудеться відкриття різдвяного містечка та ярмарки. Про це повідомляє Folk Ukraine на сторінці Facebook.

Так, повідомляється, що сьогодні о 10 ранку відкриється різдвяний ярмарок, а в наступну п'ятницю - 19 грудня, відбудеться урочисте запалювання ялинки.

Також на Софійській площі проведуть святкування католицького Різдва 25 грудня, а 31 грудня - зустріч Нового року. А 7 січня пройде святкова хода звіздарів і різдвяний концерт

У цьому році тематикою новорічного містечка стане казка про Лускунчика.

  • Королівство подарунків - ярмарок сувенірів і найкращих подарунків до свята.
  • Королівство смаку - тільки смачні страви та напої.
  • Королівство розваг - казкове місто для дітей. Нескінченні розваги, атракціони, аніматори, інсталяції та подарунки.
  • Королівство лайків - численні фотозони на Софійській площі і Володимирському узвозі.

Як повідомляли Українські Новини, Київ повним ходом готується зустрічати Новий рік.

Також Українські Новини писали, куди піти в Новий рік і Різдво в Києві: афіша заходів.

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