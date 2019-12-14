Сьогодні на Софійській площі відкриється різдвяний ярмарок

Сьогодні, 14 грудня, у Києві на Софійській площі відбудеться відкриття різдвяного містечка та ярмарки. Про це повідомляє Folk Ukraine на сторінці Facebook.

Так, повідомляється, що сьогодні о 10 ранку відкриється різдвяний ярмарок, а в наступну п'ятницю - 19 грудня, відбудеться урочисте запалювання ялинки.

Також на Софійській площі проведуть святкування католицького Різдва 25 грудня, а 31 грудня - зустріч Нового року. А 7 січня пройде святкова хода звіздарів і різдвяний концерт

У цьому році тематикою новорічного містечка стане казка про Лускунчика.

Королівство подарунків - ярмарок сувенірів і найкращих подарунків до свята.

Королівство смаку - тільки смачні страви та напої.

Королівство розваг - казкове місто для дітей. Нескінченні розваги, атракціони, аніматори, інсталяції та подарунки.

Королівство лайків - численні фотозони на Софійській площі і Володимирському узвозі.

Як повідомляли Українські Новини, Київ повним ходом готується зустрічати Новий рік.

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