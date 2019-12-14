В МВД рассказали, почему супругов Грищенко не подозревают в убийстве Шеремета

Супруги Инна (Пума) и Владислав (Буча) Грищенко являются фигурантами в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета как лица, которые могут располагать информацией об обстоятельствах преступления. Об этом сообщил официальный представитель МВД Артем Шевченко Громадському.

Так, Шевченко заявил, что доказательств причастности супругов к убийству у следствия в данный момент нет. Они стали подозреваемыми в другом деле - в покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

"Мы и начали с того, что на подозрение по делу Шеремета вышли из-за внимания к покушению на бизнесмена в городе Косов, в частности, в таком элементе как очень похожее взрывное устройство", - рассказал Шевченко.

Он подчеркнул, что они пока не стали подозреваемыми по делу Шеремета.

"Они пока не стали подозреваемыми непосредственно по делу Шеремета, но их контакты, связи, разговоры и другие факты в совокупности всем нам говорят, что это те лица, которые очень интересуют следствие. В частности в деле Шеремета", - сказал Шевченко.

Он не исключил, супруги Грищенко могут в будущем сообщить о подозрении еще и по делу Шеремета.

Как сообщали Українські Новини, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета уповали на некоего "покровителя", который должен был им помочь избежать следствия.

Тем временем подозреваемый в убийстве журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета Андрей Антоненко, который заявил, что накануне убийства был в бане, арестован по решению Печерского районного суда Киева на два месяца.