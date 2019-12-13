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13 декабря 2019, пятница, 23:19 362
Силовые структуры 2019-12-13T23:45:10+02:00
Українські Новини
Заказчиков убийства Шеремета не смогут найти без помощи СБУ и Разведки, - Аваков

Заказчиков убийства Шеремета не смогут найти без помощи СБУ и Разведки, - Аваков

Валерия Назаренко
Арсен Аваков, Убийство Шеремета, Владимир Зеленский, Шеремет
Павел Шеремет.
Павел Шеремет.

Нацполиция, Министерство внутренних дел и Генпрокуратура не смогут найти заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета без помощи Службы безопасности и Главного управления Разведки.

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передают Українськi Новини.

По его словам, после брифинга в МВД 12 декабря он встретился с Президентом Владимиром Зеленским, которыл спросил его о заказчиках.

"Я ему сказал, что мне нужна помощь в этом. Потому что, сами мы не сможем. Нам нужны возможности СБУ и Разведки", - сказал он.

Аваков сообщил, что глава СБУ в пятницу уже провел встречу с главой Нацполиции.

Как сообщали Українськi Новини, Национальная полиция подозревает 5 человек в убийстве журналиста Шеремета: музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), волонтеров Юлию Кузьменко ("Лиса"), супругов Владислава и Инну Грищенко ("Буча" и "Пума") и военнослужащую Яну Дугарь.

Тем временем одну из подозреваемых в деле об умышленном убийстве журналиста Павла Шеремета Яну Дугарь суд отправил под домашний арест. 

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