Заказчиков убийства Шеремета не смогут найти без помощи СБУ и Разведки, - Аваков

Нацполиция, Министерство внутренних дел и Генпрокуратура не смогут найти заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета без помощи Службы безопасности и Главного управления Разведки.

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передают Українськi Новини.



По его словам, после брифинга в МВД 12 декабря он встретился с Президентом Владимиром Зеленским, которыл спросил его о заказчиках.



"Я ему сказал, что мне нужна помощь в этом. Потому что, сами мы не сможем. Нам нужны возможности СБУ и Разведки", - сказал он.



Аваков сообщил, что глава СБУ в пятницу уже провел встречу с главой Нацполиции.



Как сообщали Українськi Новини, Национальная полиция подозревает 5 человек в убийстве журналиста Шеремета: музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), волонтеров Юлию Кузьменко ("Лиса"), супругов Владислава и Инну Грищенко ("Буча" и "Пума") и военнослужащую Яну Дугарь.



Тем временем одну из подозреваемых в деле об умышленном убийстве журналиста Павла Шеремета Яну Дугарь суд отправил под домашний арест.