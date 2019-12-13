Аваков підтвердив, що брат дружини підозрюваного у вбивстві Шеремета таємно виніс з його квартири міну

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що брат дружини підозрюваного у вбивстві журналіста "Української правди" Павла Шеремета Андрія Антоненка 12 грудня перед обшуками виніс таємно з його квартири міну МОН-50.

Про це він повідомив в ефірі одного із телеканалів у п'ятницю ввечері, передають Українські Новини.



За його словами, перед обшуками в квартирі Антоненка правоохоронні органи вирішили дочекатися його адвоката та у цей час брат його дружини виніс міну.



Аваков повідомив, що в цей момент у Антоненка була можливість писати і дзвонити по телефону і він цим скористався.



"Він написав братові дружини - терміново йди в квартиру і забери цю зелену штуку",- сказав Аваков.



Міністр додав, що вночі були проведені невідкладні обшуки у двох волонтерів, але міну не вдалося знайти. При цьому правоохоронцям вдалося її знайти за третьою адресою.



"Ми знайшли і вилучили міну МОН-50",- зазначив Аваков.



За словами міністра, вилучена міна - половина елемента схожої бомби, яка була закладена під авто Шеремета.



Як повідомляли Українські Новини, підозрюваний Антоненко заявив, що напередодні вбивства Шеремета був у бані під Києвом. А також заявив, що не знав журналіста.