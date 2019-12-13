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13 грудня 2019, пʼятниця, 22:33 9
Силові структури 2019-12-13T23:15:02+02:00
Українські Новини
Аваков підтвердив, що брат дружини підозрюваного у вбивстві Шеремета таємно виніс з його квартири міну

Аваков підтвердив, що брат дружини підозрюваного у вбивстві Шеремета таємно виніс з його квартири міну

Валерия Назаренко
Арсен Аваков, Суд, Андрій Антоненко, вбивство Павла Шеремета
Андрій Антоненко. Фото: НВ
Андрій Антоненко. Фото: НВ

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що брат дружини підозрюваного у вбивстві журналіста "Української правди" Павла Шеремета Андрія Антоненка 12 грудня перед обшуками виніс таємно з його квартири міну МОН-50.

Про це він повідомив в ефірі одного із телеканалів у п'ятницю ввечері, передають Українські Новини.

За його словами, перед обшуками в квартирі Антоненка правоохоронні органи вирішили дочекатися його адвоката та у цей час брат його дружини виніс міну.

Аваков повідомив, що в цей момент у Антоненка була можливість писати і дзвонити по телефону і він цим скористався.

"Він написав братові дружини - терміново йди в квартиру і забери цю зелену штуку",- сказав Аваков.

Міністр додав, що вночі були проведені невідкладні обшуки у двох волонтерів, але міну не вдалося знайти. При цьому правоохоронцям вдалося її знайти за третьою адресою.

"Ми знайшли і вилучили міну МОН-50",- зазначив Аваков.

За словами міністра, вилучена міна - половина елемента схожої бомби, яка була закладена під авто Шеремета.

Як повідомляли Українські Новини, підозрюваний Антоненко заявив, що напередодні вбивства Шеремета був у бані під Києвом. А також заявив, що не знав журналіста.

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