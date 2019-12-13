З початку опалювального сезону кількість заяв на отримання субсидій зменшилась вдвічі

Міністерство соціальної політики повідомило, що кількість звернень для отримання субсидій за 2 місяці поточного опалювального періоду в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зменшилася на 60%. Про це йдеться в повідомленні прес-служби міністерства, передають Українські Новини. "Кількість звернень для отримання субсидій за 2 місяці поточного опалювального періоду в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зменшилася на 60%", - йдеться в повідомленні з посиланням на слова заступника міністра соцполітики Віталія Музиченка. Заступник міністра пояснює це тим, що частині домогосподарств субсидії перепризначаються автоматично. За його словами, також є категорії, які повинні були звернутися для призначення субсидій повторно, зокрема, орендарі житла, домогосподарства, де не проживає хтось із зареєстрованих членів і де є громадяни з відсутністю доходів. Наголошується, що тільки 6% заявників було відмовлено в отриманні субсидії. При цьому з травня 2019 року 1,3 млн осіб подали заяви на отримання. Як повідомляли Українські Новини, Кабмін збільшив фінансування виплат субсидій. Також стало відомо, як будуть рости допомоги малозабезпеченим сім'ям і дітям у новому році.