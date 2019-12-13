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13 грудня 2019, пʼятниця, 19:52 6
Суспільство 2019-12-13T20:30:02+02:00
Українські Новини
З початку опалювального сезону кількість заяв на отримання субсидій зменшилась вдвічі

З початку опалювального сезону кількість заяв на отримання субсидій зменшилась вдвічі

Анна Рудык
субсидії, отримання субсидій, Мінсоцполітики
Комуналка
Комуналка

Міністерство соціальної політики повідомило, що кількість звернень для отримання субсидій за 2 місяці поточного опалювального періоду в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зменшилася на 60%.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби міністерства, передають Українські Новини.

"Кількість звернень для отримання субсидій за 2 місяці поточного опалювального періоду в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зменшилася на 60%", - йдеться в повідомленні з посиланням на слова заступника міністра соцполітики Віталія Музиченка.

Заступник міністра пояснює це тим, що частині домогосподарств субсидії перепризначаються автоматично.

За його словами, також є категорії, які повинні були звернутися для призначення субсидій повторно, зокрема, орендарі житла, домогосподарства, де не проживає хтось із зареєстрованих членів і де є громадяни з відсутністю доходів.

Наголошується, що тільки 6% заявників було відмовлено в отриманні субсидії.

При цьому з травня 2019 року 1,3 млн осіб подали заяви на отримання.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін збільшив фінансування виплат субсидій.

Також стало відомо, як будуть рости допомоги малозабезпеченим сім'ям і дітям у новому році.

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