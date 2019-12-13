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  • "Свободовца" Кайду, который набросился на депутата Богданца в Раде отпустили на поруки
13 декабря 2019, пятница, 16:33 251
Политика 2019-12-13T16:45:01+02:00
Українські Новини
"Свободовца" Кайду, который набросился на депутата Богданца в Раде отпустили на поруки

"Свободовца" Кайду, который набросился на депутата Богданца в Раде отпустили на поруки

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Алексей Кайда, ВО Свобода, Потасовка, Драка

Печерский районный суд Киева отпустил на поруки бывшего депутата от фракции "Всеукраинское объединение "Свобода" Верховной Рады Алексея Кайду, подозреваемого в нападении на депутата парламента от фракции "Слуга народа" Андрея Богданца на заседании аграрного комитета парламента.

Об этом лидер "Свободы" Олег Тягнибок сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Алексей Кайда - личное поручительство нардепов (решение Печерского суда)", - написал он.

Как сообщали Українськi Новини, 12 декабря прокуратура сообщила о подозрении экс-депутату Рады Кайде в нападении на Богданца на заседании агрокомитета.

Прокуратура открыла дело по факту нападения на Богданца на заседании аграрного комитета Рады.

Прокуратура открыла дело по факту нападения на Богданца на заседании аграрного комитета Рады.

Партия "Слуга народа" просила правоохранительные органы расследовать нападение на депутата Верховной Рады от одноименной фракции Андрея Богданца на заседании комитета парламента по вопросам аграрной и земельной политики.

Ранее постасовка с участием депутата Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Андрея Богданца произошла во время заседания комитета парламента по вопросам аграрной и земельной политики. Согласно размещенному видео, приглашенные на заседание лица устроили потасовку у входа в зал, где проходило заседание комитета. На видео видно, как они пытались побить Богданца.

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