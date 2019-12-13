Гривня на міжбанку після зниження знову почала зростати

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 1 коп. в п'ятницю зміцнився на 8 коп. до 23,49 UAH\/USD. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 23,49-23,53 UAH\/USD, потім котирування почали знижуватися до 23,49-23,50 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 23,48-23,49 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 15,25% з 27,72 UAH\/USD до 23,49 UAH\/USD. Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 12 грудня на 0,68 коп. до 23,6428 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 2,82% до 23,3363 UAH\/USD. Середній курс купівлі євро знизився на 1,69% до 25,8509 UAH\/EUR, курс продажу підвищився на 2,86 коп. до 26,3319 UAH\/EUR. Тим часом Національний банк констатує, що підвищення ліміту для фізосіб з переказу коштів за кордон не матиме впливу на валютний ринок. Також НБУ хоче підписати нову програму з МВФ до квітня 2020.