Гривня на міжбанку після зниження знову почала зростати

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 1 коп. в п'ятницю зміцнився на 8 коп. до 23,49 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 23,49-23,53 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися до 23,49-23,50 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 23,48-23,49 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 15,25% з 27,72 UAH/USD до 23,49 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 12 грудня на 0,68 коп. до 23,6428 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,82% до 23,3363 UAH/USD. Середній курс купівлі євро знизився на 1,69% до 25,8509 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 2,86 коп. до 26,3319 UAH/EUR.

Тим часом Національний банк констатує, що підвищення ліміту для фізосіб з переказу коштів за кордон не матиме впливу на валютний ринок. Також НБУ хоче підписати нову програму з МВФ до квітня 2020.