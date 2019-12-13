подписаться на рассылку
23.35 23.65
25.8 26.35
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Веселимся по-новому: свитер с кокаином возглавил ТОП продаж
13 декабря 2019, пятница, 19:00 14
Жизнь 2019-12-13T19:00:01+02:00
Українські Новини
Веселимся по-новому: свитер с кокаином возглавил ТОП продаж

Веселимся по-новому: свитер с кокаином возглавил ТОП продаж

Роман Евланов
Подарки, Рождество, Свитер
Кадр из фильма
Кадр из фильма "Красная жара" (мем)

Каких только невероятных подарков не придумывают производители, чтобы вызвать покупательский спрос. Канадский магазин Walmart накануне Рождества запустил в продажу необычные свитера, которые послужили причиной самого настоящего скандала. Запуск продаж породил в соцсетях целую волну негативных комментариев о продукте в духе "это самый отвратительный рождественский подарок из всего, что существует". В чем дело разбирались Українські Новини.

На свитере бренда FUN Wear изображена надпись "Let it snow" ("Да будет снег") и Санта-Клаус, сидящий за столом, на котором также лежат несколько снежков. Прямо перед Санта-Клаусом выложены три белые полосы, которые вызывают явные ассоциации с кокаиновыми дорожками. Ассоциации подтверждает и описание самого товара на сайте магазина. В описании сказано, что лучший снег идет из Южной Америки ("колумбийский снег класса А"), и именно он является причиной того, что Санта радуется Рождеству. Цена свитера составляла 31,99 доллара.

Свитер Свитер "Let it Snow!". Фото: amazon.in

В ответ на реакцию соцсетей Walmart сняли продукт с реализации, принеся извинения пользователям и отметив, что данный продукт никоим образом не соответствует ни ценностям, ни позиции самой компании. Однако, на данный момент свитер снова появился в другом магазине - онлайн-ритейлере Amazon, где уже за первый день стал настоящим хитом продаж.

Напомним, что в сети в канун Нового года вновь активизировались мошенники, и нужно быть очень внимательным, чтобы не попасться на удочку.

Больше новостей о: Подарки Рождество Свитер

Архив
Новости
Мужчина, который шпионил для "ЛНР" возле Рады, получил девять лет тюрьмы 19:14
Съемочную группу российского канала не пустили в Украину 19:07
Видео дня: Киев полным ходом готовится встречать Новый год 18:44
Трамп установил личный рекорд в Twitter: выпустил 123 твита в день 18:28
Проголосованный парламентом законопроект об амнистии боевиков "утащил Турчинов" 18:08 Документ
больше новостей
Мокрый снег с дождем и порывами ветра: прогноз погоды на четверг 21:00 Карта
Зеленский дал большое интервью российскому телеканалу "Россия-1" 17:22
Аваков, Богдан и Пристайко пошутили над коренастым охранником Путина на встрече "нормандской четверки" 01:22
В США Siri спас мужчину от смерти 17:17
Коллекторам запретят угрожать должникам: что нужно знать украинцам 22:53
больше новостей
Зеленский дал большое интервью российскому телеканалу "Россия-1" 17:22
Коллекторам запретят угрожать должникам: что нужно знать украинцам 22:53
Дефицит средств в Фонде соцстрахования напрямую связан с тем, что их постоянно воровали, – Сазонов 16:55
Малюська не хочет работать министром меньше чем за 80 тысяч гривен в месяц 12:35
Импорт электроэнергии из России восстановлено, - СМИ 14:09
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok