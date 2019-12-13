Веселимся по-новому: свитер с кокаином возглавил ТОП продаж

Каких только невероятных подарков не придумывают производители, чтобы вызвать покупательский спрос. Канадский магазин Walmart накануне Рождества запустил в продажу необычные свитера, которые послужили причиной самого настоящего скандала. Запуск продаж породил в соцсетях целую волну негативных комментариев о продукте в духе "это самый отвратительный рождественский подарок из всего, что существует". В чем дело разбирались Українські Новини.

На свитере бренда FUN Wear изображена надпись "Let it snow" ("Да будет снег") и Санта-Клаус, сидящий за столом, на котором также лежат несколько снежков. Прямо перед Санта-Клаусом выложены три белые полосы, которые вызывают явные ассоциации с кокаиновыми дорожками. Ассоциации подтверждает и описание самого товара на сайте магазина. В описании сказано, что лучший снег идет из Южной Америки ("колумбийский снег класса А"), и именно он является причиной того, что Санта радуется Рождеству. Цена свитера составляла 31,99 доллара.

Свитер "Let it Snow!". Фото: amazon.in

В ответ на реакцию соцсетей Walmart сняли продукт с реализации, принеся извинения пользователям и отметив, что данный продукт никоим образом не соответствует ни ценностям, ни позиции самой компании. Однако, на данный момент свитер снова появился в другом магазине - онлайн-ритейлере Amazon, где уже за первый день стал настоящим хитом продаж.

Напомним, что в сети в канун Нового года вновь активизировались мошенники, и нужно быть очень внимательным, чтобы не попасться на удочку.