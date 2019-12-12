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12 декабря 2019, четверг, 08:39 24
Общество 2019-12-12T08:46:33+02:00
Українські Новини
Мошенники атакуют: как выбрать на Новый год подарки и не нарваться на аферистов

Мошенники атакуют: как выбрать на Новый год подарки и не нарваться на аферистов

Ярина Вацяк
Мошенничество, Аферисты, Подарки, Новый год, подарки на Новый год
Подарки. Фото: pinterest.com
Подарки. Фото: pinterest.com

В то время, как многие начали выбирать подарки на Новый год, начинается горячая пора для мошенников, которые с каждым годом придумывают новые схемы и наживаются на тех, кто хочет сэкономить. На сайтах уже массово появляются объявления с предложениями недорогих смартфонов и других гаджетов. Купить технику или другие подарки перед Новым годом в интернете стает все сложнее, чтобы не попасться на очередной развод, пишет "Сегодня".

О мошеннической схеме уже говорят в сети. Мужчина хотел купить смартфон и нашел гаджет по цене, которая оказалась значительно ниже среднерыночной. Но продавец потребовал предоплату. Мол, вы оплачиваете товар, приходит курьер, вы проверяете телефон и если товар не подходит, курьер якобы вернет деньги наличкой или переведет на карту.

Журналисты тоже нашли дешевый гаджет. За б/у смартфон в идеальном, как уверяет продавец, состоянии заплатить придется 10 тысяч гривен, тогда как такие же устройства в других местах стоят все 15 тысяч. Получить заказ можно только по почте – по частичной предоплате. Но никаких гарантий продавец не предоставляет. Говорит, что за "какие-то 300 гривен" якобы нет смысла обманывать.

Это и есть крючок, говорит эксперт по безопасности Руслан Болгов. "Сумма небольшая, можно и рискнуть", – думают наивные покупатели.

"Почти все дешевые предложения на сайтах продаж – это мошенники. Например, если вам предлагают товар, который стоит 10 тысяч гривен, за четыре тысячи, то это мошенники. Лучше туда не лезть", – советует Болгов.

И ни в коем случае специалист не советует отправлять предоплату, ведь по негласному правилу интернет-торговли, если товар не подошел покупателю, назад он отправляется за деньги продавца.

"Нормальным продавцам, которые этим занимаются, не составляет труда отправить товар и по постоплате", – подчеркивает Болгов.

Ранее Українські Новини писали о том, как выбрать подарок человеку, у которого все есть, а также об идеях подарка для мамы.

Кроме того, психолог рассказал, что может стать худшим подарком на Новый год.

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