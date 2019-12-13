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13 грудня 2019, пʼятниця, 19:00 3
Життя 2019-12-14T00:39:29+02:00
Українські Новини
Веселощі по-новому: светр з кокаїном очолив ТОП продажів

Веселощі по-новому: светр з кокаїном очолив ТОП продажів

Роман Евланов
подарунки, Різдво, светр
Кадр з фільму
Кадр з фільму "Червона спека" (мем)

Яких тільки неймовірних подарунків не придумують виробники, щоб викликати купівельний попит. Канадський магазин Walmart напередодні Різдва запустив у продаж незвичайні светри, які стали причиною самого справжнього скандалу. Запуск продажів підняв у соцмережах цілу хвилю негативних коментарів про продукт в дусі "це найогидніший різдвяний подарунок з усього, що існує". В чому справа розбиралися Українські Новини.

На светрі бренду FUN Wear зображено напис "Let it snow" ("Хай буде сніг") і Санта-Клаус, який сидить за столом, на якому лежать кілька сніжок. Прямо перед Санта-Клаусом викладені три білі смуги, які викликають явні асоціації з доріжками кокаїну. Асоціації підтверджує і опис самого товару на сайті магазину. В описі сказано, що кращий сніг йде з Південної Америки ("колумбійський сніг класу А"), і саме він є причиною того, що Санта радіє Різдву. Ціна светра становила 31,99 долара.

СветрСветр "Let it Snow!". Фото: amazon.in

У відповідь на реакцію соцмереж Walmart зняли продукт з реалізації, принісши вибачення користувачам і зазначивши, що даний продукт жодним чином не відповідає ані цінностям, ані позиції самої компанії. Однак, на даний момент светр знову з'явився в іншому магазині - онлайн-рітейлері Amazon, де вже за перший день став справжнім хітом продажів.

Нагадаємо, що в мережі напередодні Нового року знову активізувалися шахраї, і потрібно бути дуже уважним, щоб не попастися на вудку.

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