Веселощі по-новому: светр з кокаїном очолив ТОП продажів

Яких тільки неймовірних подарунків не придумують виробники, щоб викликати купівельний попит. Канадський магазин Walmart напередодні Різдва запустив у продаж незвичайні светри, які стали причиною самого справжнього скандалу. Запуск продажів підняв у соцмережах цілу хвилю негативних коментарів про продукт в дусі "це найогидніший різдвяний подарунок з усього, що існує". В чому справа розбиралися Українські Новини.

На светрі бренду FUN Wear зображено напис "Let it snow" ("Хай буде сніг") і Санта-Клаус, який сидить за столом, на якому лежать кілька сніжок. Прямо перед Санта-Клаусом викладені три білі смуги, які викликають явні асоціації з доріжками кокаїну. Асоціації підтверджує і опис самого товару на сайті магазину. В описі сказано, що кращий сніг йде з Південної Америки ("колумбійський сніг класу А"), і саме він є причиною того, що Санта радіє Різдву. Ціна светра становила 31,99 долара.

Светр "Let it Snow!". Фото: amazon.in

У відповідь на реакцію соцмереж Walmart зняли продукт з реалізації, принісши вибачення користувачам і зазначивши, що даний продукт жодним чином не відповідає ані цінностям, ані позиції самої компанії. Однак, на даний момент светр знову з'явився в іншому магазині - онлайн-рітейлері Amazon, де вже за перший день став справжнім хітом продажів.

Нагадаємо, що в мережі напередодні Нового року знову активізувалися шахраї, і потрібно бути дуже уважним, щоб не попастися на вудку.