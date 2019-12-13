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13 декабря 2019, пятница, 13:15 611
Общество 2019-12-13T13:17:01+02:00
Українські Новини
Не фета, а набел рассольный: украинские производители придумали новое название для сыра

Не фета, а набел рассольный: украинские производители придумали новое название для сыра

Таня Войтюк
Ассоциация с ЕС, Фета, географическое указание, Сыр
Сыр фета. Фото: pixabay
Сыр фета. Фото: pixabay

В расках проекта "Географические указания в Украине" с выбором нового наименования для коньяка, украинские производители, занимающиеся изготовлением сыра фета, придумали для него новое название – набел.

Об этом в эфире AgroFM рассказала заместитель председателя общественного союза "Овцеводство и козоводство Украины" Наталья Якименко, передает Agroportal.

"В Украине есть древнее слово, которое редко используется, — набел. Поэтому производители предлагают продавать фету как набел рассольный", — говорит она.

Якименко объясняет, что необходимость поиска нового названия для продукта возникла в связи с имплементацией Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Фета защищена в ЕС как географическое указание, поэтому с 2023 года отечественные компании не будут иметь права так называть свой продукт.

Якименко добавляет, что для ребрендинга феты придется запустить мощную маркетинговую программу, чтобы донести информацию до потребителей.

Географическое указание - это название или обозначение, идентифицирующие товар как происходящий с определенной территории, страны, региона или местности и особое качество, репутация и другие важные характеристики, которые в значительной степени связаны с его географическим происхождением.

Примеры зарегистрированных географических указаний - пармезан, фета, коньяк, шампанское.

Как сообщали Українські Новини, 1 сентября 2017 года вступило в силу соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Напомним, наихудший показатель выполнения Украиной соглашения об ассоциации с ЕС в сфере интеллектуальной собственности и общественного здоровья.

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