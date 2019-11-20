Ассоциация с ЕС: наихудший показатель Украины в сфере интеллектуальной собственности и общественного здоровья

Наихудший показатель выполнения Украиной соглашения об ассоциации с Европейским Союзом в сфере интеллектуальной собственности и общественного здоровья.

Об этом свидетельствует онлайн-система мониторинга выполнения соглашения об ассоциации с ЕС, передают Українськi Новини.

Так, Украина выполнила 16% обязательств в интеллектуальной собственности; 17% - в сфере общественного здоровья; 19% - в финансовом секторе; 20% - транспорте, транспортной инфраструктуре, почтовых и курьерских услугах.

Наивысший показатель выполнения обязательств: в сфере политического диалога, национальной безопасности и обороны - 84%; юстиции, свободы, безопасности, правам человека - 79%; технических барьеров в торговле - 76%; предпринимательстве - 74%.

Как сообщали Українськi Новини, соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом вступило в силу 1 сентября 2017 года.

Тем временем Украина и ЕС могут подписать соглашение о едином авиапространстве до конца года. Кроме того, Мингарелли заявил, что Европейский Союз проводит оценку возможности предоставления Украине новой макрофинансовой помощи