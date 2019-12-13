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13 грудня 2019, пʼятниця, 13:15 12
Суспільство 2019-12-13T14:04:32+02:00
Українські Новини
Не фета, а набіл росольний: українські виробники придумали нову назву для сиру

Не фета, а набіл росольний: українські виробники придумали нову назву для сиру

Таня Войтюк
асоціація з ЄС, Фета, Географічне зазначення
Сир фета. Фото: pixabay
Сир фета. Фото: pixabay

У межах проекту "Географічні зазначення в Україні" з вибором нового найменування для коньяку, українські виробники, які займаються виготовленням сиру фета, придумали для нього нову назву – набіл.

Про це в ефірі AgroFM розповіла заступник голови громадської спілки "Вівчарство і козівництво України" Наталія Якименко, передає Agroportal.

"В Україні є древнє слово, яке рідко використовується, — набіл. Тому виробники пропонують продавати фету як набіл росольний", — говорить вона.

Якименко пояснює, що необхідність пошуку нової назви для продукту виникла у зв'язку з імплементацією Угоди про асоціацію з Європейським союзом. Фета захищена в ЄС як географічне зазначення, тому з 2023 року вітчизняні компанії не будуть мати права так називати свій продукт.

Якименко додає, що для ребрендингу фети доведеться запустити потужну маркетингову програму, щоб донести інформацію до споживачів.

Географічне зазначення - це назва або позначення, що ідентифікують товар походить з певної території, країни, регіону або місцевості і особливу якість, репутація та інші важливі характеристики, які значною мірою пов'язані з його географічним походженням.

Приклади зареєстрованих географічних зазначень - пармезан, фета, коньяк, шампанське.

Як повідомляли Українські Новини, 1 вересня 2017 року набула чинності угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Нагадаємо, найгірший показник виконання Україною угоди про асоціацію з ЄС в сфері інтелектуальної власності і громадського здоров'я.

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