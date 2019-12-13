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13 декабря 2019, пятница, 10:17 83
Происшествия 2019-12-13T10:17:55+02:00
Українські Новини
В центре Киева загорелся ресторан

В центре Киева загорелся ресторан

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Пожар в Киеве
Пожар в ресторане. Фото: facebook.com/DSNSKyiv
Пожар в ресторане. Фото: facebook.com/DSNSKyiv

В ресторане в Печерском районе Киева произошел пожар. Об этом сообщили в ГСЧС в пятницу, 13 декабря.

Накануне в 21:30 спасатели получили сообщение о пожаре в одном из заведений общественного питания на улице Бассейной, 1/2 в Киеве. Там загорелась кухня, огонь удалось потушить в 22:45.

Следствием чрезвычайной ситуации стали лишь поврежденная мебель и почерневшие стены с потолком. Ни один человек не пострадал.

Опасности для людей, живущих в пятиэтажном доме, в котором расположен ресторан, удалось избежать.

Как сообщали Українські Новини, в Одессе обрушили стену сгоревшего колежа.

Вероятной причиной пожара в колледже в Одессе могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года. Утром 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. 

Тем временем председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый заявил, что будут укреплены стены здания в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса с целью продолжения поисковых работ.

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