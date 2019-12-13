В центре Киева загорелся ресторан

В ресторане в Печерском районе Киева произошел пожар. Об этом сообщили в ГСЧС в пятницу, 13 декабря.

Накануне в 21:30 спасатели получили сообщение о пожаре в одном из заведений общественного питания на улице Бассейной, 1/2 в Киеве. Там загорелась кухня, огонь удалось потушить в 22:45.

Следствием чрезвычайной ситуации стали лишь поврежденная мебель и почерневшие стены с потолком. Ни один человек не пострадал.

Опасности для людей, живущих в пятиэтажном доме, в котором расположен ресторан, удалось избежать.

Как сообщали Українські Новини, в Одессе обрушили стену сгоревшего колежа.

Вероятной причиной пожара в колледже в Одессе могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года. Утром 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м.

Тем временем председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый заявил, что будут укреплены стены здания в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса с целью продолжения поисковых работ.