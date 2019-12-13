О награждении орденом шоумена Притулу Зеленского просил Кличко

Волонтер, телеведущий и шоумен Сергей Притула был награжден к Международному дню волонтера орденом "За заслуги" 3 степени по представлению Киевского городского головы Виталия Кличко.

Копию соответствующего представления предоставил на запрос Українських Новин Офис президента.

Примечательно, что само представление о награждении было подано КГГА еще 2 июля. Предлагалось наградить Притулу "за весомый личный взнос в развитие волонтерского движения, активную общественную деятельность, патриотическое воспитание молодежи".

К представлению также прикреплялось письмо от ликвидируемой Государственной службы по делам ветеранов, подписанное главой ликвидационной комиссии.

В то же время, сам Указ о награждении появился лишь 5 декабря и был приурочен к Международному дню волонтера. Сергея Притулу наградили "за гражданское мужество, весомый личный взнос в развитие волонтерского движения, укрепление обороноспособности и безопасности Украинского государства, активную благотворительную и гуманистическую деятельность".

Сам Сергей Притула в своем ФБ заявил, что награждение стало для него полной неожиданностью. "Я ехал со Светлодарской дуги – расположение 9 батальона 95 бригады. Когда был за рулем, мне начали приходить сообщения", - написал он.

В ходе президентских выборов шоумен Сергей Притула активно критиковал и высмеивал кандидата Владимира Зеленского. Между ними даже возникала заочная перепалка. Пообещал Притула критиковать Зеленского в своем телешоу и после выборов.

Также Притула предлагал бесплатно модерировать теледебаты Зеленского и Порошенко, однако от его услуг оба политика отказались.

На парламентских выборах Притула шел под 30 номером по списку партии "Голос", однако в парламент так и не попал.