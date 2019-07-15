Притула обещает "стебать" Зеленского в своем юмористическом шоу

Кандидат в депутаты Верховной Рады, шоумен Сергей Притула обещает, что в следующем сезоне "Вар'яти-шоу" будет "стебаться" с президента Владимира Зеленского.

Об этом Притула рассказал в интервью "Украинской правде".

По его словам, "Варьяты-шоу" отличались от того "Квартала 95" шутками без политики и украинским языком, однако в последних выпусках уже появились шутки о Зеленском.

"Правда, в последних своих выступлениях на сцене "Варьяты-шоу", еще до того, как объявить о походе в парламент, я несколько раз неплохо постебал Владимира Александровича. Я это буду сейчас делать в новом цикле съемок "Варьяти- шоу". Это фактически первый раз, видимо, когда мы отошли от своей аполитичности. И вызвано это только одным простым делом - если человек 20 лет строил свою карьеру на том, что стебает весь украинский политикум, а потом сам стал политиком, то неужели он думал, что ему это попусту? По крайней мере мы себе позволили пошутить", - рассказал Притула.

Как сообщали Українські Новини, шоумен Сергей Притула признался, что он, как и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук, не знает цену на газ.