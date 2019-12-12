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12 декабря 2019, четверг, 18:34 44
Президент 2019-12-12T18:45:01+02:00
Українські Новини
Зеленский ожидает услышать имя заказчика убийства Шеремета "в следующий раз"

Зеленский ожидает услышать имя заказчика убийства Шеремета "в следующий раз"

Анна Рудык
Владимир Зеленский, Убийство Павла Шеремета, Павел Шеремет

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что заказчики убийства журналиста Павла Шеремета будут установлены.

Об этом он сообщил на совместном с правоохранителями брифинге, передают Українськi Новини.

"Для нашей команды и для всех это одно из приоритетных уголовных дел, которое хочется раскрыть... Сегодня мы получили очень много ответов. Но есть еще один вопрос: "Кто заказчик?". Я уверен, что обязательно найдется ответ в следующий раз. Я хочу верить, что это будет третья и последняя встреча по поводу дела об убийстве Павла Шеремета. Мне кажется, больше, чем три, не нужно. Не хочется, чтобы это было "сериалом", - сказал он.

В четверг Национальная полиция задержала 5 подозреваемых в убийстве Шеремета: музыканта и военного Андрея Антоненко ("Riffmaster"), медика и волонтерку Юлию Кузьменко ("Лиса"), супругов Владислава и Инну Грищенко ("Пума" и "Буча") и военную Яну Дугарь.

Как сообщали Українськi Новини, полиция рассказала, как действовали подозреваемые в убийстве Шеремета.

Тем временем Нацполиция подозревает 5 человек в убийстве журналиста Шеремета.

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