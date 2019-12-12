Зеленский ожидает услышать имя заказчика убийства Шеремета "в следующий раз"

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что заказчики убийства журналиста Павла Шеремета будут установлены.

Об этом он сообщил на совместном с правоохранителями брифинге, передают Українськi Новини.

"Для нашей команды и для всех это одно из приоритетных уголовных дел, которое хочется раскрыть... Сегодня мы получили очень много ответов. Но есть еще один вопрос: "Кто заказчик?". Я уверен, что обязательно найдется ответ в следующий раз. Я хочу верить, что это будет третья и последняя встреча по поводу дела об убийстве Павла Шеремета. Мне кажется, больше, чем три, не нужно. Не хочется, чтобы это было "сериалом", - сказал он.

В четверг Национальная полиция задержала 5 подозреваемых в убийстве Шеремета: музыканта и военного Андрея Антоненко ("Riffmaster"), медика и волонтерку Юлию Кузьменко ("Лиса"), супругов Владислава и Инну Грищенко ("Пума" и "Буча") и военную Яну Дугарь.

Как сообщали Українськi Новини, полиция рассказала, как действовали подозреваемые в убийстве Шеремета.

Тем временем Нацполиция подозревает 5 человек в убийстве журналиста Шеремета.