Секс-игрушки, детали компьютеров и карандаши - что еще можно найти внутри человека

Пока ученые изучают особенности механизма старения или влияния бактерий на организм, во всем мире врачи регулярно достают самые разные предметы из тел людей. Такие поводы для вызова скорой помощи уже давно перестали быть чем-то невероятным, но вот список вещей, которые иногда находят внутри человека, местами выглядит даже не удивительно, а абсурдно, в какой-то мере. Подробно об этом рассказывает издание Flowingdata.

Напрасно среднестатистическому человеку кажется, что предметы чаще всего достают из малышей, которые привыкли тащить в рот все, что попадается под руку. Конечно, дети часто глотают маленькие игрушки, монетки и детали конструкторов. Однако, врачи говорят, что дети составляют лишь небольшой процент от общего числа подобных пациентов.

Согласно данным NEISS (Национальной системы электронного наблюдения за травмами), более 40% случаев застревания предметов внутри тела приходится именно на взрослое население, причем, подавляющее большинство из них - это предметы, которые достают из заднего прохода. Чаще всего это различные сексуальные игрушки (40-44%), а также другие предметы, по форме их напоминающие, например, бутылки. Нередко внутри людей оказываются детали компьютеров, мыло, устройства для маникюра, карандаши, рождественские украшения.

Как бы там ни было, врачи призывают всех экспериментаторов быть крайне осторожными, поскольку нередко застрявшие предметы приходится извлекать путем хирургического вмешательства.

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