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12 грудня 2019, четвер, 17:29 39
Економіка 2019-12-12T18:45:01+02:00
Українські Новини
НБУ вирішив удвічі збільшити ліміт інвестицій фізосіб за кордон

НБУ вирішив удвічі збільшити ліміт інвестицій фізосіб за кордон

Анна Рудык
НБУ, Інвестиції, інвестиції за кордон
Національний банк України. Фото: bank.gov.ua
Національний банк України. Фото: bank.gov.ua

Національний банк вирішив збільшити ліміт інвестицій фізосіб за кордон в 2 рази до 100 тис. євро в рік.

Про це повідомив глава НБУ Яків Смолій під час прес-конференції, передають Українські Новини.

"Ми в 2 рази підвищуємо електронний ліміт для інвестицій фізичних осіб за кордон - до 100 тис. євро в рік", - сказав він.

Смолій додав, що також змінюються правила формування обов'язкових резервів банків під залучені кошти.

"Ми змінюємо підхід до формування банками обов'язкових резервів під залучені кошти. З березня наступного року вимоги щодо обов'язкового резервування будуть відрізнятися в залежності від валюти. Для резервів у гривні цей норматив буде знижено до 0%, для резервів в іноземній валюті – підвищено до 10%", - додав Смолій.

За його словами, це буде сприяти зниженню доларизації вкладів і зниження ставок по гривневих кредитах.

Всі три рішення затверджені правлінням НБУ 12 грудня.

Як повідомляли Українські Новини, НБУ ще на початку року хотів підвищити ліміт на інвестування фізособами за кордон.

Тим часом НБУ хоче підписати нову програму з МВФ до квітня 2020.

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